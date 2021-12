Nadstavba One UI 4, která je založená na Androidu 12 se do vlajkových lodí Galaxy S21 začala šířit již před dvěma týdny, ovšem to neznamená že by Samsung usnul na vavřínech. Naopak. Chystá totiž aktualizace do několika dalších modelů, mezi nimiž je i řada Galaxy Note10 z roku 2019.

Samsung Galaxy Note10 dostává betu One UI 4

Těšit se mohou jak uživatelé Galaxy Note10, tak samozřejmě i Galaxy Note10+, jelikož se uživatelé v Jižní Koreji nyní mohou přihlásit do beta programu One UI 4 přes aplikaci Samsung Members. Prozatím je však test omezen na tuto zemi a v tuto chvíli není jasné, kdy (a jestli vůbec) se začne šířit globálně.

Zatím není jasné, zda se můžeme těšit na všechny funkce spojené s novou nadstavbou, očekávali bychom však že ano. Jde sice o více než dva roky staré telefony, ovšem hardware mají stále solidní. Na základě uniklých informací jsme se už dříve dozvěděli, že by se oba telefony měly dočkat aktualizace v lednu roku 2022.

Jak se na nový systém těšíte?

Zdroj: GSMArena