Krátce po vydání aktualizace obsahující One UI 2.5 pro smartphony řady Galaxy S10 zde máme další dobrou zprávu pro majitelé chytrých telefonů Samsung. Tentokrát se mohou radovat ti, kteří zvolili některý z telefonů Samsung Galaxy Note10. Právě telefony Galaxy Note10 dostávají aktualizaci na vylepšenou verzi povedeného prostředí.

Samsung Galaxy Note10 dostávají aktualizaci s One UI 2.5

Samsung se rozhodl netroškařit a aktualizaci obsahující nejen nové prostředí One UI 2.5. Uživatelé se dočkají také zářijové bezpečnostní záplaty vypustil rovnou pro celou řadu Galaxy Note10. Update tak zasáhne nejen “klasický” Galaxy Note10 a o něco lépe vybavený Galaxy Note10+, ale také jejich deriváty v podobě odlehčeného Galaxy Note10 Lite a naopak vylepšeného Galaxy Note10+ 5G. Aktualizace pro globální verze zmíněných telefonů je již vypuštěna. Všechna kompatibilní zařízení by pak měla One UI 2.5 obdržet v horizontu jednoho až dvou týdnů.

Co se týče seznamu změn, které tato aktualizace přináší, ten je i u telefonů Samsung Galaxy Note10 prakticky identický jako u již zmíněné aktualizace pro řadu Galaxy S10 a prohlédnout si jej můžete výše. Jednou z největších novinek je zde podpora bezdrátového připojení v desktopovém režimu Samsung DeX. Drobných změn se však dočkalo i nastavení Wi-Fi připojení, “Pro” režimu nahrávání videa či SOS funkce, která nově umožňuje po dobu 24 hodin posílat lokaci telefonu. Těšit se mohou rovněž příznivci softwarové klávesnice z dílny Samsungu. Ta obdržela užitečné vylepšení v podobě rozdělení kláves v režimu na šířku.

Už k vám nová verze One UI doputovala?

Zdroj: Sammobile.com