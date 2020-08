Před malou chvílí nám do redakce dorazil dlouho očekávaný Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Telefon nyní používáme jako naše primární zařízení a budeme jej testovat, přičemž se můžete přibližně za 14 dní těšit na plnohodnotnou recenzi. Teď bychom se však chtěli zeptat my vás – co vás na telefonu nejvíce zajímá?

Do redakce nám dorazil Galaxy Note 20 Ultra 5G

Co se týče samotných specifikací, ty jsme vám představili v našem předchozím článku, pojďme si je ale zrekapitulovat. Přední stranu pokrývá nádherný 6,9″ WQHD+ Edge displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Nachází se v něm ultrazvuková čtečka otisků prstů a také průstřel s 10 megapixelovou selfie kamerkou. Po přesunutí na zadní stranu spatříme trojici fotoaparátů umístěných ve velkém modulu. Ten hlavní disponuje rozlišením 108 megapixelů a světelností f/1,8 a sekundují mu dva 12 megapixelové snímače. Jeden ultraširokoúhlý se světelností f/2,2 a jeden teleobjektiv, který zvládne 5x optický zoom. Vedle soustavy těchto fotoaparátů se nachází taktéž laserový autofocus.

Pod kapotou nám čipset Exynos 990, kterému v naší testované verzi sekunduje 12 GB operační paměti RAM a 512 GB úložiště. Systémem je Android 10 s nejnovější nadstavbou One UI 2.5, takže to nejlepší, co dokáže Samsung nabídnout. Nesmíme opomenout také vylepšené pero S Pen, které má odezvu pouhých 9 milisekund a psaní s ním je skvělé.

6,7″ Super AMOLED displej, 2340 x 1080 pixelů, 60 Hz

Exynos 990, 8 GB RAM, 256 GB úložiště

12 MPx f/1,8 hlavní fotoaparát

12 MPx f/2,2 ultrawide fotoaparát

64 MPx teleobjektiv, 3x hybridní zoom

4 300 mAh baterie, 25 W nabíjení

S Pen, IP68, Wi-Fi 6

Telefon je na své obří rozměry poměrně lehký. Váží přijatelných 192 gramů. O výdrž baterie se stará 4 500 mAh akumulátor s podporou 25 W nabíjení a nechybí ani certifikace IP68 či podpora Wi-Fi 6. Námi testovaná verze vyjde v Česku na 38 999 Kč, což není vůbec málo peněz. To, zda telefon stojí za takové peníze se dovíte v naší recenzi. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz ať už se týká baterie, displeje, systému, fotoaparátů, vzhledu či čehokoliv ostatního, dejte nám vědět do komentářů. Odpovíme vám buď přímo v nich, nebo v přímo v recenzi.

Co vás zajímá ohledně Galaxy Note 20 Ultra 5G?