Jeden z největších problémů Galaxy S20 Ultra (především Exynos verze) nyní potkává i aktuální vlajkové lodě. Samsung Galaxy Note 20 má totiž problémy se zeleným displejem. Kromě něj se problém týká i nových tabletů Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7 Plus.

Ještě zajímavější na tomto faktu je, že tentokrát se to týká hlavně modelů, ve kterých tiká čipset Snapdragon 865 Plus, naopak Exynos 990 verze žádný problém nemají. Je třeba zmínit, že v případě Galaxy Tab S7 se to týká i verze s LCD displejem. Může to být spojeno s vysokou obnovovací frekvencí (120 Hz), jelikož několik uživatelů sdělilo, že je tento problém viditelný pouze v tomto režimu.

Naštěstí by se měla nazelenalá obrazovka vyřešit aktualizací. Tou horší však je, že problémů se špatnými barvami rapidně přibývá. A zdaleka se to netýká jen Samsungu. Zmínit lze například nedávno uvedený OnePlus Nord.

Zdroj: gsmarena.com