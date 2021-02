Samsung Galaxy Note 10 dostává nový systém One UI 3.1

Společnost Samsung představila nový systém již v lednu a to spolu s novými vlajkovými loděmi Galaxy S21. Nyní se však One UI 3.1 dostává také do starších telefonů, konkrétně je nyní dostupný na Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy Note 10 One UI 3.1

Aktualizace je dostupná na modelech Galaxy Note 10 a Galaxy Note 10+ a zatím byla spatřena v Německu a Švýcarsku. Brzy by se však měla dostat do dalších evropských zemí samozřejmě včetně České republiky. Nový update se označuje jako N97xFXXU6FUBD (místo x budete mít čísla 0 či 5 v závislosti na modelu) a mají velikost něco přes 1 GB.

Společně s aktualizací dorazí také březnové bezpečnostní záplaty. Můžeme čekat nové funkce jako Private Share, Eye Comfort Shield nebo zlepšení výkonu fotoaparátu. Pokud vám aktualizace ještě nedorazila, zkuste ji vyhledat ručně přes Nastavení > Aktualizace softwaru. Pokud ji už máte, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Už jste dostali nový systém?