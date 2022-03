Samsung přinášel svůj 108Mpx snímač výhradně do vlajkových lodí, konkrétně modelů Ultra. To se nedávno změnilo s příchodem vyšší střední třídy v podobě telefonu Galaxy A73 5G, který tento snímač nabízí a podle nejnovějších informací nemusí jihokorejský gigant zůstat pouze u tohoto modelu.

Galaxy M53 5G má dostat 108Mpx snímač

Samsung Galaxy M52 5G, který se prodává i u nás v Česku by se měl v dohledné době dočkat nástupce. A právě Samsung Galaxy M53 5G by měl dostat 108Mpx hlavní fotoaparát a nahradil by tak dosavadní 64Mpx hlavní snímač. Dostane také o jeden snímač navíc, ačkoliv zatím zbytek soustavy není jasný.

Samsung Galaxy M52 5G full review

Pod kapotou by měl ale tikat nově čip MediaTek Dimensity 900, který sice není špatný, ale na výkon dosavadního Snapdragonu 778G nedostačuje. Očekává se také 120Hz AMOLED displej, 5000mAh baterie a samozřejmě také Android 12 s One UI 4.1.

Uvítali byste 108Mpx snímač i ve svém telefonu?

Zdroj: SamMobile