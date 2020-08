O modelu Galaxy M51, který byl nyní odhalen na oficiálních renderech toho slýcháváme v poslední době opravdu hodně. Je tak otázkou několika dní či maximálně týdnů, než se dostane na oficiální představení. Telefon se označuje jako SM-M515F a přestože byl potvrzen třeba trojitý fotoaparát, čtečka otisků prstů na zadní straně či průstřel v levém horním rohu, vypadá to, že se nakonec dočkáme něčeho jiného. Unikají totiž oficiální rendery, které tyto informace vylučují.

Galaxy M51 na oficiálních renderech

Galaxy M51 bude mít čtyři fotoaparáty ve tvaru písmena L. Čtečku otisků prstů nalezneme v power tlačítku na pravé straně telefonu a průstřel se bude nacházet uprostřed, nikoliv v levém rohu. Umístění čtečky otisků prstů odhaluje, že bude displej nejspíše typu LCD, což znemožňuje její umístění pod displej. Na první pohled můžeme říci, že se jedná o plochý displej s poměrně tenkými rámečky.

Specifikace sice stále nejsou jisté, ale před několika dny unikla zpráva o obří 7 000 mAh baterii s podporou 25 W nabíjení. Co se týče výkonu, o ten by se měl postarat Snapdragon 730 v kombinaci s 8 GB RAM. Za telefon bychom měli zaplatit 330 až 400 dolarů, tedy asi 7 200 až 8 800 korun bez daně. U nás by se tak mohl prodávat okolo 10 000 korun.

