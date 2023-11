Samsung Galaxy M44 se v Jižní Koreji začal prodávat pod názvem Galaxy Jump 3

Jde o zvláštně vybavený telefon se specifikacemi nižší třídy, ale zároveň vlajkovým čipem

Samsung představil v Jižní Koreji telefon Galaxy Jump 3, který se bude na globálním trhu prodávat pod označením Galaxy M44. Minimálně po stránce specifikací jde o docela zajímavý model. Firma v něm totiž použila čipset, jehož přítomnost v nových jihokorejských modelech nikdo nečekal.

Po stránce vzhledu není Galaxy M44 nijak zajímavý. Samsung vsadil na svůj osvědčený designový jazyk se třemi fotoaparáty pod sebou, displej má navíc docela tlusté rámečky, ačkoliv parametry nejsou k zahození. Konkrétně se díváme na 6,58palcový PLS s rozlišením 2408 x 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí.

Telefon nabízí 50Mpx hlavní snímač a dva 2Mpx senzory (makro a hloubkový), což jsou parametry nižší třídy, dokonce i ultrašíro chybí. Baterie s kapacitou 5 000 mAh je za danou cenu standard. No a čipset? Na první dobrou bych řekl, že pod kapotou tiká nějaký Exynos 1380 nebo třeba Helio G99. Jenže Samsung zde použil Snapdragon 888, tedy vlajkový čipset z roku 2020 a spojil ho se 6 GB RAM. Výkon tak jasně vyčnívá ze zbytku výbavy, je to jako byste do Octavie dali motor ze staršího Lamborghini.

Celkově jde tedy o poměrně zvláštně vybavený mobil, cenu si zatím výrobce nechal pro sebe. Je potřeba říct, že se u nás v Česku prodávají jen některé Galaxy M telefony, navíc se většinou jedná o šedý dovoz.

Jak se vám pozdává Galaxy M44 s vlajkovým čipem?

Zdroj: GSMArena