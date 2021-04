Na začátku týdne jsme vás informovali o tom, že Samsung uvede nový Galaxy M42 5G a nyní je jasné, že vyjde 28. dubna. Jihokorejský gigant tomuto modelu přezdívá “nejrychlejší monstrum” a láká na něj na oficiálních plakátech.

Samsung Galaxy M42 5G dorazí 28. dubna

Tuto informaci dnes potvrdil Amazon.in, který má na svědomí právě plakáty, ze kterých můžeme vyčíst spoustu zajímavých informací. Na zadní straně telefonu můžeme spatřit modul se čtyřmi fotoaparáty, ovšem chybí čtečka otisků prstů. Ale ta není ani v power tlačítku. To znamená, že by se mohla nacházet přímo v displeji a to nám zase značí, že by se mohlo jednat o AMOLED panel.

Už nyní víme, že srdcem Galaxy M42 5G bude čipset Qualcomm Snapdragon 750G. Škoda, že výrobce rovnou neodhalil kapacitu paměti ani RAM. Na plakátech Samsung láká také na podporu Samsung Pay a Knox Security. Z předchozích úniků víme, že bude telefon disponovat 6 000 mAh baterií a 64 MPx fotoaparátem. Ani jedna z těchto specifikací ale zatím potvrzena není.

Co říkáte na přezdívku tohoto modelu?