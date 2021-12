Samsung dost možná již brzy představí nový přírůstek do své řady Galaxy M. Novinka by měla nést název Samsung Galaxy M33 5G a i přes příslušnost k nižším modelům této řady by mohla přinést poměrně zajímavou výbavu. Vedle velké baterie, kterými se smartphony Galaxy M tradičně vyznačují, bychom se mohli dočkat například i nového čipsetu z dílny samotného Samsungu.

Samsung Galaxy M33 5G s čipsetem Exynos 1200?

O informace o připravované novince se postarala databáze benchmarku Geekbench, která byla již mnohokrát zdrojem relevantních informací. Na druhou stranu se do ní však často dostanou data i z různých vývojových prototypů, které se do výroby nedostanou buď vůbec, nebo s upravenou konfigurací. V případě Galaxy M33 5G by přitom dle databáze benchmarku mohl být nasazen čipset Samsung Exynos 1200.

Ten se přitom skloňuje také ve spojení s připravovaným smartphonem Samsung Galaxy A53 5G, v jeho případě by však mohl být určen pouze pro vybrané trhy. Podobně jako to Samsung praktikuje již několik let u své vlajkové řady Galaxy S. Zpět ale ke Galaxy M33 5G. Zde by nasazení Exynosu 1200 mohlo dávat smysl také v kontextu s použitým čipsetem Dimensity 720 u předešlé generace tohoto smartphonu. Exynos s procesorem taktovaným maximálně na 2,4 GHz a grafikou Mali-G68 by tak pravděpodobně znamenal mírný, ale stále citelný upgrade.

Čipsetu by pak mělo sekundovat, zcela adekvátních, 6 GB operační paměti. Není však vyloučeno, že novinka nebude existovat ve více paměťových variantách. Osobně bychom však spíše očekávali levnější verzi pouze se 4 GB RAM, než na paměť štědřejší variantu. Dle korejského certifikačního úřadu by Samsung Galaxy M33 5G měl disponovat baterií o nadstandardní kapacitě 6 000 mAh. Prototyp, zachycený v databázi GeekBench, pak již běžel na Androidu 12. Na více informací o připravované novince si ovšem budeme muset ještě počkat. My jen doufáme, že si Samsung vzal z ne úplně povedeného předchůdce poučení a tentokrát nebude tak extrémně šetřit na displeji a fotoaparátech.

