Společnost Samsung dnes oficiálně představila nového člena do populární série Galaxy M – Galaxy M31s. Ten přináší 6,5″ Infinity-O sAMOLED panel s Full HD+ rozlišením, 6 000 mAh baterii a také nový design. Je to vůbec poprvé, co vidíme u této řady AMOLED displej.

Samsung Galaxy M31s oficiálně

Na zadní straně nalezneme hned čtyři fotoaparáty. Ten hlavní disponuje rozlišením 64 megapixelů a snímačem Sony IMX682. Sekundují mu 12 megapixelový ultraširokoúhlý snímač a dvě 5 megapixelové čočky – jedna makro a druhá hloubková. Samsung přinesl do tohoto modelu také režim Single Take, který dokáže snímat až 10 fotografií jedním stisknutím spouště. Selfie kamerka má pak rozlišení 32 megapixelů, tedy stejně jako u klasického Galaxy M31.

Pod kapotou tiká čipset Exynos 9611, kterému sekunduje buď 6 nebo 8 GB RAM. Úložiště je pak vždy 128 GB, ovšem je možné si jej rozšířit skrz microSD kartu. Obří 6 000 mAh baterie zároveň funguje jako reverzní nabíječka, takže lze telefon použít jako powerbanku, což je skvělá informace. Co se týče systému, můžeme počítat s One UI 2.1, které je založeno na Androidu 10. Telefon bude k dispozici v černé a modré barvě a to za cenu 20 499 INR, tedy asi 6 100 korun bez daně. Varianta s 8 GB RAM pak bude asi o 700 korun dražší.

Co říkáte na poměr cena/výkon u tohoto modelu?

