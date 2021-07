Další levný Samsung na obzoru. Toto má být Galaxy M22

Korejský Samsung se chystá pravděpodobně i do Evropy co nevidět vyslat další ze svých levnějších mobilních telefonů. Podle dosavadních registrací a také nově zveřejněných dokumentů by se mělo jednat o model Galaxy M22. V mnohém má být podobný variantě A22, což napovídají právě i uniklé specifikace. Na zádech telefonu by se měl objevit čtvercový modul se čtyřmi fotoaparáty a displej by měl mít výřez na středu horní hrany.

Super AMOLED obrazovka by měla mít úhlopříčku 6,4 palce, rozlišení 720 x 1600 pixelů a 90Hz obnovovací frekvenci. O výkon by se měl starat čipset MediaTek Helio G80 a sekundovat mu prý budou minimálně v jedné variantě 4 GB RAM a 128GB úložiště. Zmíněné čtveřici fotoaparátů by měl vévodit 48mpx hlavní senzor, který doplní 8mpx ultraširoký a dvoumegapixelové makro a hloubkový foťák. O focení vpředu se má starat 13mpx senzor.

Kapacita baterie by měla být 5000 mAh s podporou 25W nabíjení. Na spodní hraně mobilu by se měl nacházet i jack konektor. K dostání by měly být tři vyobrazené barevné varianty – černá, bílá a modrá. A to s výraznou pruhovanou úpravou na zádech. Se zmíněnou paměťovou kombinací má nový Samsung telefon stát 239 eur, tedy asi 6 200 Kč.

