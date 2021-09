Po několika uniklých informacích a řadě spekulací byl konečně telefon Samsung Galaxy M22 představen. Jedná se o cenově dostupné zařízení, které potěší AMOLED displejem, NFC čipem pro bezkontaktní platby a také třeba 3,5mm audio konektorem. Každopádně to nebude mít v konkurenci zrovna jednoduché. Ve stejné cenové kategorii se totiž například nachází Realme 8 nebo Xiaomi Redmi Note 10S.

Telefon Samsung Galaxy M22 představen

Na přední straně si můžete všimnout 6,4palcového AMOLED displeje, který podporuje 90Hz obnovovací frekvenci. Mínusem pro někoho může být pouze HD+ rozlišení. V malém kapkovitém výřezu se nachází 13Mpx selfie kamera. Na zadní straně jsou pak čtyři další fotoaparáty. Ten hlavní má 48 Mpx, nechybí 8Mpx ultraširokoúhlý a vše doplňuje 2Mpx senzor hloubky ostrosti a makro kameru.

Výkon tohoto Samsung telefonu má na starost čipset Mediatek Helio G80, který doplňuje 4GB RAM paměť a 128GB úložiště. Rovnou z krabice poběží na Androidu 11 a nadstavbě Samsung One UI. Baterie má kapacitu 5000 mAh a potěší rychlé 25W nabíjení. Dále má Galaxy M22 čtečku otisků prstů, která se nachází na boku. Jak už jsme psali v úvodu, telefonu nechybí NFC čip nebo 3,5mm audio konektor. Předobjednávka Samsung Galaxy M22 už je možná i v Česku ve vybraných obchodech. A to za cenu 5990 Kč. Dostupný by měl být během října 2021 modré, bílé a černé barvě.

Jak se vám líbí Samsung Galaxy M22?

Zdroj: gsmarena.com