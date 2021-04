Samsung Galaxy M21 dostává aktualizaci na One UI 3.1

Samsung Galaxy M21 dostává aktualizaci na systém One UI 3.1. Telefon byl představen loni v březnu s operačním systémem One UI 2.1, časem získal One UI 2.1, 2.5 a v lednu jsme vás informovali o tom, že dostává One UI 3.0 založené na Androidu 11. Konečně zde ale máme nejnovější operační systém.

Samsung Galaxy M21 One UI 3.1

Nový firmware obsahuje kromě nového systému také březnové bezpečnostní záplaty a vylepšuje celkové zabezpečení systému. Zároveň došlo také na zlepšení výkonu fotoaparátu a celkového výkonu. Telefon by tak měl být o něco plynulejší. Kromě toho můžeme očekávat nové editační nástroje či Eye Comfort Shield funkci. Update se označuje jako M215FDDU2BUB6 a má velikost asi 960 MB.

V době psaní tohoto článku byla aktualizace dostupná v Indii, ovšem měla by se samozřejmě dostat během několika dní i do dalších zemí. Zkuste aktualizaci zkontrolovat v Nastavení >Aktualizace softwaru a pokud ji máte k dispozici, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Jak se těšíte na nový update?