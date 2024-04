Samusng před nedávnem vydal levný model Galaxy M15 5G

V Česku se dá pořídit s cenou pod 6 000 Kč

Jeho hlavním lákadlem je nadstandardně velká baterie

V Česku se nyní dá pořídit levná novinka od Samsungu, která nabízí nadstandardně velkou baterii a 50Mpx hlavní fotoaparát. Model Galaxy M15 5G se cenou vejde pod hranici 6 000 Kč a je k dostání ve třech různých barevných variantách. Na designovém provedení by nicméně šlo najít určité nedostatky.

Specifikace Samsung Galaxy M15 5G Displej 6,5″ Super AMOLED, 2340×1080 pixelů, 90Hz obnovovací frekvence, 800 nitů (HBM) Procesor MediaTek Dimensity 6100+ (6nm technologie) Baterie 6 000 mAh, 25W drátové nabíjení, bez bezdrátového nabíjení Zadní fotoaparáty 50Mpx širokoúhlý (f/1,8), 5Mpx ultra širokoúhlý (f/2,2), 2Mpx makro (f/2,4) Selfie kamera 13 Mpx (f/2,0) Rozměry a hmotnost 160.1 x 76.8 x 9.3 mm, 217 g Software Android 14, One UI 6

Samsung Galaxy M15 5G má klasicky na zádech tři čočky, které jsou pod sebou seřazeny do semaforu, a přední stranu pokrývá 6,5palcový AMOLED displej se selfie kamerou v kapkovitém útvaru. Právě zpracování přední kamerky považují za jeden z designových přešlapů, dalším budiž poměrně silné rámečky kolem samotné obrazovky.

Jak jsem již úvodem naznačil, hlavním lákadlem telefonu je baterie s kapacitou 6 000 mAh, již lze nabíjet pouze drátově 25W výkonem. Za zmínku dále stojí čipset od MediaTeku (tentokrát tedy nejde o Exynos), konkrétně 6nm kousek Dimensity 6100+, nebo systém Android 14 s nadstavbou One UI 6. Co se týče fotoaparátů, Galaxy M15 5G se snaží pozornost potenciálních zájemců stáhnout především na 50Mpx širokoúhlý snímač, další dvě zadní kamerky (makro a ultra širokoúhlá) jsou spíš jen do počtu.

Pokud pomineme tržiště Allegro, v Česku se dá telefon pořídit jen u prodejce K24, a to s cenou 5 635 Kč. Oficiální dostupnost mobilu pro zdejší trh nebyla ohlášena.

Koupili byste si podobně levný Samsung?

Zdroje: K24, GSMArena, Samsung