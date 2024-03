Samsung Galaxy M15 5G přichází. Pořádná baterie je super!

Samsung Galaxy M15 5G je nejnovějším modelem v portfoliu korejského giganta

Nabízí baterii s působivou kapacitou a potěší garance 4 aktualizací Androidu

Pěkný a šikovný telefon se bude bohužel prodávat jen ve vybraných zemích

Samsung v loňském roce přišel o pozici největšího výrobce mobilních telefonů na světě, s druhým místem se ale určitě nechce smířit a na vrchol by se nejraději vrátil už v roce 2024. Pomoci mu k tomu může řada Galaxy S24, mnohem důležitějším jsou ale pro Samsung levnější telefony.

Právě levné mobilní telefony tvoří největší objem prodejů u společnosti Samsung, výrobce tomuto segmentu věnuje náležitou pozornost. Řada Galaxy M stojí trošku stranou, pro výrobce není prioritou. Samsung Galaxy M15 5G je ale pěkný telefon s pořádnou baterií a nadprůměrnou podporou.

Přední straně telefonu dominuje 6,5palcový Super AMOLED displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, jeho rozlišení je 2340 x 1080 pixelů. Rozměry přístroje jsou 160,1 x 76,8 x 9,3 milimetrů, hmotnost 217 gramů. To není úplně málo, ale těch pár gramů navíc budete nosit rádi. Uvnitř telefonu se nachází baterie s kapacitou 6000 mAh a to je velmi pěkná hodnota, větší baterie se u běžných mobilních telefonů prakticky nevyskytují, pokud si odmyslíme extrémně odolné (a velmi těžké) kousky od méně známých výrobců.

Hned 4 aktualizace Androidu potěší!

Telefon pohání procesor MediaTek Dimensity 6100+, doplněný o 4 GB operační paměti. Telefon nebude žádný rychlík a na hraní her jej nedoporučíme, odvede ale slušnou práci. Samsung navíc boduje v oblasti podpory, Galaxy M15 5G se může těšit na 4 aktualizace operačního systému Android, v tomto směru pořád konkurenci překonává.

Výrobce to sice nikde neuvádí, ale už z výroby by měl telefon spoléhat na Android 14. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů, další dva snímače jsou jen do počtu. Zatím chybí informace o budoucí ceně a dostupnosti, Samsung si ale tento telefon nechá pravděpodobně jen pro méně rozvinuté trhy. Možná ale nakonec do Evropy dorazí.

Líbí se vám Samsung Galaxy M15 5G?

Zdroj: ytechb