Samsung pro nenáročné. Přichází základní model Galaxy M13

Společnost Samsung oficiálně, i když poměrně v tajnosti, představila v zahraničí nový chytrý telefon Galaxy M13. Půjde o nejlevnějšího zástupce té vůbec nejlevnější řady, čemuž odpovídají také specifikace. Mobil pro nenáročné uživatele, kteří ale mají rádi tuto korejskou značku, nabídne například 6,6″ LCD displej s FullHD+ rozlišením, paměťové varianty se 4/64 a 4/128 gigabajty, dvojitý zadní fotoaparát s hlavním 50Mpx (F1.8) senzorem nebo Dolby Atmos zvuk.

Hlavní foťák doplní 5Mpx (F2.2) ultraširoký, 2Mpx (F2.4) hloubkový a 8Mpx přední senzor a maximem pro natáčení má být formát 1080p s 30 snímky za sekundu. Po stránce bezdrátové konektivity nabídne Samsung Galaxy M13 připojení k LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 a také oblíbené NFC pro platby a další úkony. Na spodní straně telefonu se pak nacházejí USB-C i jack konektor. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a možnost 15W nabíjení.

Senzor pro otisk prstu je umístěný na boku těla, které bude dostupné minimálně v oranžové, zelené a modré barvě. V Galaxy M13 běží Android 12 zabalený do One UI 4.1. Cena je v tuto chvíli neznámá, ale brzy se ji jistě dozvíme. Telefon by měl zamířit i do Evropy.

Jakou tipujete cenu u Galaxy M13?

Zdroj: sammobile