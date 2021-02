Samsung Galaxy M12 oficiálně: 6 000 mAh baterie i velký displej

Samsung oficiálně představil telefon Galaxy M12. Jedná se o telefon velice podobný Galaxy A12, který na našem trhu už nějakou dobu působí s několika drobnými změnami. Pojďme si jej tedy společně představit.

Samsung Galaxy M12 oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6,5″ LCD PLS displej s HD+ rozlišením a poměrem stran 20:9. Jedná se o Infinity-V typ, takže je zde pochopitelně také výřez pro 8 MPx selfie kamerku. Na zadní straně se nachází soustava tří fotoaparátů. Ten hlavní disponuje rozlišením 48 MPx a dokáže kromě jiného natáčet Full HD video při 30 fps. K dispozici je také 2 MPx makro kamerka a 5 MPx ultraširoký fotoaparát.

Co se týče výkonu, zde nám Samsung nic moc neodhalil. V telefonu tiká osmijádrový čipset s takty 2,0 GHz. Neoficiální weby ukazují Exynos 850, což by dávalo smysl. Jisté to však není. Dopomáhat mu mohou buď 3,4 nebo hned 6 GB RAM a 32, 64 a 128 GB úložiště. To lze navíc rozšířit pomocí microSD karty. O výdrž se stará velká 6 000 mAh baterie s podporou 15 W nabíjení. Zamrzí však absence NFC, což by v dnešní době měl být standard i u takového telefonu. Telefon je prozatím dostupný pouze ve Vietnamu.

Co na telefon říkáte?