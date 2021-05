Samsung Galaxy M11 dostává aktualizaci na Android 11 s nadstavbou One UI Core 3.1. Telefon byl představen v březnu loňského roku a běžel na něm Android 10 s nadstavbou One UI 2.0. Systém One UI Core 3.1 je odlehčenou verzí, které jihokorejský gigant vyvinul speciálně pro telefony nižší střední třídy.

Nový firmware se označuje jako M115FXXU2BUD8 a můžeme také počítat s dubnovými bezpečnostními záplatami. Již zmiňované One UI Core 3.1 přináší spoustu novinek a mělo by vylepšit uživatelský zážitek. Můžeme počítat se zlepšeným výkonem, lepším nastavením přizpůsobení, jednorázovými oprávněními aplikací či vylepšenou funkcí Digital Wellbeing. Nejedná se tedy o plnohodnotný One UI 3.1, ovšem nových funkcí je zde přesto požehnaně.

Aktualizace byla aktuálně spatřena ve Vietnamu a Číně. Během několika dní, maximálně týdnů by se však měla dostat i do ostatních zemí. Pokud vám aktualizace již náhodou přišla, dejte nám prosím vědět do komentářů.

