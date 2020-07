Samsung potichu oficiálně představil telefon Galaxy M01s. Jedná se tak o další telefon z řady M, která cílí na nižší střední třídu. Telefon přináší velký displej, dva fotoaparáty i dostačující výkon. Přitom drží cenu poměrně nízko.

Samsung Galaxy M01s oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6,2″ LCD Infinity-V displej s HD+ rozlišením. O výkon se postará čipset MediaTek Helio P22, což je asi dva roky starý čipset. Nabízí osmijádrový procesor s jádry Cortex-A53. O grafický výkon se stará grafický čip PowerVR GE8320. Nejedná se o žádnou bestii, méně náročným uživatelům však poslouží dobře.

Na zadní straně nalezneme kromě čtečky otisků prstů také dva fotoaparáty. Ten hlavní disponuje rozlišením 13 megapixelů a vedle něj nalezneme také 2 megapixelový hloubkový senzor. Pro selfies poslouží 8 megapixelová kamerka. Telefon je zatím nabízen v jedné konfiguraci a to se 3 GB RAM a 32 GB úložištěm. Systémem je zde Android 9 s nadstavbou One UI Core 1.1. Výdrž baterie má na starost 4 000 mAh akumulátor, který se bohužel nabíjí skrz microUSB. Telefon je k dispozici v Indii v šedé a modré barvě a to za cenu 9 999 INR, tedy asi 3 100 korun bez daně.

Stačil by vám takto levný telefon?

Zdroj: gsmarena.com