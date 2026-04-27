Takto prý vypadají chytré brýle Samsung Galaxy Glasses. Jako by vypadly z oka konkurenci od Mety

Samsung loni v říjnu představil headset Galaxy XR, kterým vstoupil do světa platformy Android XR. Headsety se však ukázaly jako produkt, který si na běžné každodenní nošení nikdo nepořídí, a tak se jihokorejský gigant po vzoru konkurence stále pilněji připravuje na své první chytré brýle Galaxy Glasses. Server Android Headlines nyní jako první přinesl rendery vycházející z reálných fotografií testovacích kusů a my se díky tomu poprvé dostáváme k tomu, jak budou Galaxy Glasses skutečně vypadat. Vzhledem připomínají Meta Ray-Ban Specifikace zatím odpovídají standardu segmentu Verze s displejem dorazí až za rok Cena a předpokládané uvedení Vzhledem připomínají Meta Ray-Ban Z renderů je na první pohled patrné, že Samsung zvolil podobnou cestu jako Meta, která spolupracuje se značkou Ray-Ban. Samsungu mají mezitím pomáhat módní značky Warby Parker a Gentle Monster. Galaxy Glasses vypadají jako obyčejné sluneční brýle a kromě dvojice čoček kamer po stranách a malého logotypu Samsungu na nich nic technologického prakticky není znát. Nápadně tenké stranice navíc dělají z brýlí solidně vypadající módní doplněk, kterému se konkurence v této formě teprve snaží přiblížit. Tato verze Galaxy Glasses, vedená pod kódovým označením Jinju (případně modelová čísla SM-O200P a SM-O200J), nedisponuje displejem. Veškeré ovládání tedy bude probíhat hlavně přes hlasové příkazy s asistentem Gemini, případně přes dotykově citlivou plochu na stranici. Kamery v čočkách potom zajistí Gemini kontext z reálného světa – pomohou například s překlady nápisů, popisem okolí nebo navigací v Mapách Google. Specifikace zatím odpovídají standardu segmentu Android Headlines spolu s rendery zveřejnil i předpokládané specifikace, které jsou prozatím nepotvrzené, ale s velkou pravděpodobností odpovídají finální podobě produktu. O výpočetní výkon by se měl starat dnes již standardní čipset Qualcomm Snapdragon AR1, který pohání i Meta Ray-Ban Display a další konkurenční brýle. Doplnit jej má kamera s 12Mpx snímačem Sony IMX681, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 a fotochromatická skla, která ztmavnou na denním světle. Celé brýle by měly vážit okolo 50 gramů. O zvuk se postará kombinace směrových reproduktorů, přičemž některé patenty zmiňují i kostní vedení zvuku. Energii dodá baterie s kapacitou pouhých 155 mAh – to je výrazně méně než 245mAh článek, o kterém SamMobile psal v březnu. Už tehdy ale bylo zřejmé, že se tato vyšší kapacita pravděpodobně vztahuje k modelu s displejem (únik jsme tehdy popsali v samostatném článku). Verze s displejem dorazí až za rok Samsung podle dostupných informací pracuje hned na dvou párech chytrých brýlí. Vedle modelu Jinju je v plánu i pokročilejší varianta označovaná jako Haean, která má integrovat micro-LED displej přímo v čočce. Díky němu by uživatel mohl přímo před očima vidět notifikace, navigaci nebo kontextové informace bez nutnosti audio výstupu. Podle dostupných informací je však uvedení této vylepšené verze naplánováno až na příští rok. Cena a předpokládané uvedení Cenovka Galaxy Glasses by se podle úniku měla pohybovat mezi 379 a 499 dolary, což v přepočtu odpovídá zhruba 7 900 až 10 400 Kč. Dražší model s displejem by pak mohl atakovat sumy v rozmezí 600 a 900 dolarů, tedy přibližně 12,5 až 19 tisíc. Kdy přesně se Galaxy Glasses oficiálně představí, zatím není potvrzeno. Spekuluje se o květnové konferenci Google I/O 2026, kde by je Samsung mohl ukázat společně s Googlem v rámci platformy Android XR. Plnohodnotné odhalení se pak očekává na letním Galaxy Unpacked v červenci po boku očekávaných Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 a Galaxy Watch 9. Skutečný start prodejů ale dost pravděpodobně přijde až o pár měsíců později – stejný scénář ostatně Samsung uplatnil u headsetu Galaxy XR. Klíčové specifikace Samsung Galaxy Glasses (Jinju) ProcesorQualcomm Snapdragon AR1Kamera12Mpx Sony IMX681Baterie155 mAhHmotnostpřibližně 50 gKonektivitaWi-Fi, Bluetooth 5.3SklafotochromatickáAudiosměrové reproduktory (popř. kostní vedení, jak vychází z některých patentů)PlatformaAndroid XR s GeminiOčekávaná cena379–499 USD (cca 7 900–10 400 Kč) Pořídili byste si chytré brýle Samsung Galaxy Glasses? Zdroje: Android Headlines, 9to5Google, Android Police, SamMobile O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi