Samsung chystá Galaxy Fold s poloviční cenou. Na trh může přijít již brzy

Odhalení druhé generace ohebného telefonu od Samsungu nás čeká již v srpnu letošního roku. Dle Maxe Weinbacha však společnost chystá Galaxy Fold s poloviční cenou, který by měl mít přídomek Lite. Měl by mít několik kompromisů, ale zároveň by mohl uživatele zaujmout zajímavou cenou. Co se tedy chystá?

Celý název by měl být Galaxy Fold Lite 4G a má kombinovat hardware ze starších vlajkových lodí a nové technologie. O velikosti ani specifikacích toho zatím příliš nevíme, ovšem je jisté, že se bude snažit společnost co nejvíce ušetřit. Znamená to, že se můžeme rozloučit s vrstvou tenkého skla, které pokrývá Galaxy Z Flip a budeme se muset spokojit se stejnou vrstvou, jako u první generace.

Na zadní straně v zavřeném stavu bychom pak neměli naleznout velký displej, ale pouze malý informační displej jako je tomu například u Galaxy Z Flip. Přední a zadní stranu bude pak spojovat hliníkový rám, ovšem vnější část bude tvořena ze skla, takže zřejmě můžeme počítat s bezdrátovým nabíjením. Co se týče čipsetu, mohl by zde Samsung použít hned několik variant. První, která se zdá velmi pravděpodobnou je Snapdragon 855, který tiká právě v Galaxy Z Flip. Alternativou pak může být nedávno představený Snapdragon 768G či 765G.

Interní úložiště bude pak disponovat kapacitou 256 GB a RAM paměť se zastaví na 8 GB. Telefon má být dostupný na globálním trhu, což jistě potěší. Mohl by pak debutovat vedle Galaxy Fold 2 a Galaxy Note 20 a to již v srpnu letošního roku. Cena by pak měla být 1 099 dolarů, což je v přepočtu asi 27 500 korun bez daně. Bude tedy levnější, než například Galaxy S20 Plus.

Kterých 10 mobilů se letos zatím prodalo nejvíc? Výsledky možná překvapí čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Líbil by se vám Galaxy Fold s poloviční cenou?

Zdroj: phonearena.com