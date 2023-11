Samsung Galaxy Fit 3 se prý ukáže už v lednu

Dostane větší displej, hovoří se také o nasazení Wear OS

Kromě tradičních funkcí bude umět měřit i teplotu

Trh s chytrými náramky ovládají společnosti jako Xiaomi, Huawei či Fitbit, ale v jednu chvíli měl zajímavé náramky také Samsung. Od představení náramku Galaxy Fit 2 už však uplynuly více než 3 roky, příští rok se ale chce jihokorejský gigant do tohoto segmentu vrátit.

S prvními rendery náramku Galaxy Fit 3 přišel web Windows Report. Hned na první pohled je zřejmé, že jedním z nejvýraznějších vylepšení bude displej, respektive jeho velikost. Galaxy Fit 2 totiž disponuje pouze 1,1palcovým AMOLED panelem, u další generace by měl být patrně větší. Samozřejmě lze počítat se senzory, které budou měřit srdeční tep a SpO2, hovoří se však rovněž o snímači teploty.

Dokonce není vyloučeno, že by Samsung vsadil na operační systém Wear OS, což u chytrých náramků rozhodně není zvykem, stejně bych ale vsadil spíše na to, že bude disponovat proprietálním systémem založeném na RTOS, stejně jako předchozí varianta. Nevidím jediný důvod k tomu, proč by měl fitness náramek konkurovat Galaxy Watch. Pravděpodobně bude značně levnější než hodinky a přítomnost Wear OS by mohla negativně ovlivnit jejich prodeje. K představení by mělo dojít společně s uvedením řady Galaxy S24, tedy v lednu.

Koupili byste si chytrý náramek od Samsungu?

Zdroj: windowsreport, 9to5google