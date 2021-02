Po dlouhých spekulacích Samsung konečně oficiálně představil model Galaxy F62. Ten dle očekávání disponuje obrovskou 7 000 mAh baterií, solidním výkonem nebo velkým AMOLED panelem. Zachovává si přitom poměrně zajímavou cenu. Pojďme se na něj tedy podívat.

Samsung Galaxy F62 oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6,7″ Infinity-O AMOLED panel s Full HD+ rozlišením. Uprostřed jej narušuje průstřel s 32 MPx selfie kamerkou. Na zadní straně se pak nachází čtveřice fotoaparátů v čele s 64 MPx senzorem. Dále se zde nachází 12 MPx ultraširoký, 5 MPx hloubkový a 5 MPx makro kamerka. O výkon se stará čipset Exynos 9825, který je vyráběn pomocí 7nm technologie a poprvé jsme měli možnost jej vidět u Galaxy Note 10. Doprovází jej pak 6 či 8 GB RAM a 128 GB úložiště, které je možné rozšířit pomocí microSD karty.

Jak jsme již řekli, o výdrž se stará 7 000 mAh baterie s podporou 25 W nabíjení. Přes takto velkou baterii si telefon zachovává tloušťku poměrně slušných 9,5 mm a běží na Androidu 11 s nadstavbou One UI 3.1. Čtečka otisků prstů se pak nachází na boku telefonu, přestože by se díky AMOLED panelu mohla nacházet přímo v displeji. Telefon bude k dispozici v barevných variantách Laser Green, Laser Blue a Laser Gray. Prozatím se prodává pouze v Indii a to za cenu 23 999 INR (asi 7 000 korun) za základní variantu.

Jak se vám telefon líbí?