Samsung ukázal vlastní kreditní kartu! Galaxy Card funguje na síti Visa a nabízí (nejen) cashback

  • Samsung spouští vlastní kreditní kartu Galaxy Card s cashbackem až 5 % na nákupy u Samsungu
  • Kovovou kartu vydává banka Barclays na síti Visa a propojuje se se Samsung Wallet
  • Zatím jde o čistě americkou záležitost, do Česka karta nemíří

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
23.7.2026 10:00
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samsung card webp
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Apple to zkusil před lety, teď přichází s podobným nápadem i jeho největší rival. Těsně před akcí Galaxy Unpacked odhalil Samsung vlastní kreditní kartu Galaxy Card. Je to kovová karta v matně černém provedení s logem výrobce, kterou vydává banka Barclays a jezdí na síti Visa. Žádosti se otevírají 22. července.

Odměny odstupňované podle věrnosti značce

Logika cashbacku je průhledná jak sklo – čím víc utrácíte u Samsungu, tím víc dostanete zpět. Nejvyšší 5 % platí pro nákupy přímo u Samsungu včetně telefonů Galaxy, 3 % padnou na platby přes Samsung Wallet, 2 % na streamovací služby typu Netflix či Spotify a 1 % zbyde na všechno ostatní. K tomu Samsung přihazuje 20% slevu na roční členství VIP Advantage. Propojení se Samsung Wallet firma sice vychvaluje, ale co přesně nabídne oproti běžné navázané kartě, prozatím mlčí.

Do Česka (zatím) nedorazí

Než začnete počítat, kolik byste ušetřili na příštím Galaxy, přibrzdíme. Galaxy Card je čistě americká záležitost – vydavatelem je americká pobočka Barclays a program běží pod Samsungem USA. Do Evropy, natož k nám, karta nemíří a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo brzy změnit. Berme to tedy jako zajímavou ukázku, kam se Samsung snaží protáhnout svůj ekosystém – od hodinek přes peněženku až po vaši peněženku doslova.

Sáhli byste po kreditce od výrobce telefonů, kdyby dorazila i do Česka?

Zdroj: 9to5Google, Samsung

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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