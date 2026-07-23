Samsung ukázal vlastní kreditní kartu! Galaxy Card funguje na síti Visa a nabízí (nejen) cashback Hlavní stránka Zprávičky Samsung spouští vlastní kreditní kartu Galaxy Card s cashbackem až 5 % na nákupy u Samsungu Kovovou kartu vydává banka Barclays na síti Visa a propojuje se se Samsung Wallet Zatím jde o čistě americkou záležitost, do Česka karta nemíří Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Apple to zkusil před lety, teď přichází s podobným nápadem i jeho největší rival. Těsně před akcí Galaxy Unpacked odhalil Samsung vlastní kreditní kartu Galaxy Card. Je to kovová karta v matně černém provedení s logem výrobce, kterou vydává banka Barclays a jezdí na síti Visa. Žádosti se otevírají 22. července. Odměny odstupňované podle věrnosti značce Do Česka (zatím) nedorazí Odměny odstupňované podle věrnosti značce Logika cashbacku je průhledná jak sklo – čím víc utrácíte u Samsungu, tím víc dostanete zpět. Nejvyšší 5 % platí pro nákupy přímo u Samsungu včetně telefonů Galaxy, 3 % padnou na platby přes Samsung Wallet, 2 % na streamovací služby typu Netflix či Spotify a 1 % zbyde na všechno ostatní. K tomu Samsung přihazuje 20% slevu na roční členství VIP Advantage. Propojení se Samsung Wallet firma sice vychvaluje, ale co přesně nabídne oproti běžné navázané kartě, prozatím mlčí. Do Česka (zatím) nedorazí Než začnete počítat, kolik byste ušetřili na příštím Galaxy, přibrzdíme. Galaxy Card je čistě americká záležitost – vydavatelem je americká pobočka Barclays a program běží pod Samsungem USA. Do Evropy, natož k nám, karta nemíří a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo brzy změnit. Berme to tedy jako zajímavou ukázku, kam se Samsung snaží protáhnout svůj ekosystém – od hodinek přes peněženku až po vaši peněženku doslova. Sáhli byste po kreditce od výrobce telefonů, kdyby dorazila i do Česka? Zdroj: 9to5Google, Samsung Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář galaxy karta Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025