Nové Samsung Galaxy Buds4 Pro už zlevnily o víc než tisícovku! Mají výborné ANC a skvělé funkce Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Buds4 Pro jsou prémiová TWS sluchátka s 2pásmovým reproduktorem, adaptivním ANC a 24bit/96kHz zvukem Na Heurece je seženete od 5 001 Kč místo původních 6 190 Kč při uvedení (sleva téměř 20 %) Sluchátka vyšla teprve minulý měsíc spolu s řadou Galaxy S26 – tak rychlý cenový propad je u novinek neobvyklý Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Když Samsung v únoru představil řadu Galaxy S26, přidal k ní i novou generaci sluchátek. Galaxy Buds4 Pro na Heurece aktuálně startují od 5 001 Kč, což je téměř o 1 200 Kč méně než při uvedení. U měsíc starého produktu z prémiové kategorie je to zajímavý posun – a pro zájemce o špičková sluchátka do ekosystému Samsung možná ideální moment. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud používáte telefon Samsung Galaxy a chcete sluchátka s nejlepší možnou integrací, kvalitním ANC a Hi-Fi zvukem.⚠️ Zvažte, pokud máte iPhone nebo telefon jiného výrobce – řada funkcí (UHQ audio, Super Clear Call, gesta hlavou) vyžaduje Samsung s One UI.💡 Za 5 001 Kč dostáváte sluchátka, která před měsícem stála 6 190 Kč – a konkurují modelům jako AirPods Pro nebo Pixel Buds Pro 2. Proč jsou Galaxy Buds4 Pro zajímavé Samsung u čtvrté generace provedl výrazné změny ve vnitřnostech. Hlavní novinkou je širší basový měnič (woofer), jehož efektivní plocha narostla téměř o 20 %. V praxi to znamená hlubší a strukturovanější basy – při testování s drum and bassem a elektronickou hudbou byl rozdíl oproti předchozí generaci znatelný. K tomu Samsung přidal dedikovaný výškový měnič (tweeter), takže celý frekvenční rozsah pokrývá 2pásmový reproduktor s dvojitým zesilovačem. Designově se Samsung odklonil od ostrých hran. Tělo sluchátek je kulatější a bez světelného proužku na nožičce. Krabička má průhledné víčko a sluchátka se do ní pokládají horizontálně – oproti předchozímu modelu, kde se stavěla nožičkou napřed. Praktický bonus: podpora bezdrátového nabíjení znamená, že nemusíte řešit kabel, pokud máte doma Qi podložku. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Specifikace na papíře vypadají dobře, ale co to znamená v praxi? 24bit/96kHz audio (UHQ) přináší vyšší dynamický rozsah a detailnější zvuk – ovšem jen pokud máte telefon Samsung Galaxy s One UI 6.1.1 nebo novějším. Na jiných zařízeních se připojíte přes standardní Bluetooth kodeky (AAC, SBC), což je stále solidní, ale bez toho „extra“ detailu. Adaptivní ANC v reálném čase analyzuje okolní prostředí i tvar vašeho ucha a podle toho upravuje potlačení hluku. Při testování v autobuse a vlaku fungovalo potlačení nízkofrekvenčního hluku motoru výborně – subjektivně lépe než u Pixel Buds Pro 2 od Googlu. Výdrž baterie je až 6 hodin poslechu se zapnutým ANC (7 hodin bez něj), s pouzdrem celkem až 26 hodin. KOUPIT OD 5 001 KČ Praktická stránka: ovládání, konektivita, pohodlí Sluchátka se ovládají gesty na nožičce – stisknutím a přejetím prstem. Upřímně, chvíli trvá, než si člověk zvykne. Mačkání nožičky pro přepínání mezi režimy ANC není tak intuitivní jako dotykové ovládání u některých konkurentů. Na druhou stranu to eliminuje nechtěné dotyky při nasazování. Konektivita zahrnuje Bluetooth 6.1 a funkci Auto Switch pro přepínání mezi zařízeními Samsung. Zajímavá je funkce Super Clear Call, která pomocí strojového učení potlačuje okolní šum při hovorech – ale opět pouze na telefonech Galaxy s One UI 6.1.1+. Odolnost IP57 znamená ochranu proti prachu a ponoření do vody do 1 metru na 30 minut. Kdy to smysl nedává Pokud nemáte telefon Samsung Galaxy, značná část funkcí vám bude nedostupná. UHQ audio, Super Clear Call, 360 Audio s nahrávkou pohybu hlavy, AI tlumočník – to vše vyžaduje Samsung s One UI. Na iPhonu nebo jiném Androidu dostanete „jen“ velmi dobrá sluchátka s ANC, ale za cenu kolem 5 000 Kč existují alternativy, které nejsou tak závislé na konkrétním ekosystému. Při nákupu přes Heureku také ověřte, od jakého prodejce kupujete. U některých obchodů může jít o EU distribuci, což může ovlivnit záruční servis v ČR. Doporučujeme zkontrolovat podmínky konkrétního prodejce před objednáním. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud máte telefon Samsung Galaxy a hledáte prémiová sluchátka s nejlepší možnou integrací, Galaxy Buds4 Pro jsou logická volba. Za 5 001 Kč dostáváte 2pásmový reproduktor s Hi-Fi zvukem, špičkové adaptivní ANC a funkce, které jinde nenajdete (Super Clear Call, AI tlumočník, gesta hlavou). To, že sluchátka měsíc po uvedení zlevnila o téměř 1 200 Kč, z nich dělá zajímavou koupi i pro ty, kteří čekali na lepší cenu. Používáte sluchátka od Samsungu, nebo dáváte přednost jiné značce? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 