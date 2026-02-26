Galaxy Buds4 a Buds4 Pro jsou v prodeji! Co umí nová sluchátka od Samsungu za 4 399 a 6 199 Kč Hlavní stránka Zprávičky Samsung představil sluchátka Galaxy Buds4 (4 399 Kč) a Galaxy Buds4 Pro (6 199 Kč) s novým designem a vylepšeným zvukem Buds4 Pro mají dvoupásmový reproduktor s Hi-Fi audiem 24bit/96kHz, vylepšené ANC a odolnost IP57 Do 10. března bonus za recenzi, se slevovým kódem SAMSUNGSLEVA30 k telefonu S26 sleva 30 % na příslušenství Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung u sluchátek Galaxy Buds dlouho nevěděl kudy kam – solidní funkce, ale zvukově byly vždy trochu za Sony a Applem. U Buds3 Pro se to poprvé zlomilo a recenzenti je konečně doporučovali. Galaxy Buds4 Pro za 6 199 Kč jdou ještě dál: nový design s kovovým povrchem, širší basový měnič, vylepšené ANC a Bluetooth 6.1. Podle prvních recenzí jde o nejlépe znějící Samsung sluchátka vůbec – ale je tu jedno „ale“. ZOBRAZIT GALAXY BUDS4 NA ALZE Co je nového oproti Buds3 Pro Designově Samsung opustil plastový vzhled a přešel na kovový povrch nožky s vylisovanou dotykovou plochou. Průhledné víko pouzdra ukazuje sluchátka uvnitř – věc vkusu, ale vypadá to prémiovější než dřív. LED světla z předchozí generace zmizely a zřejmě nikomu chybět nebudou. Tvar sluchátek Samsung vyvinul na základě stovek milionů měření uší a přes 10 000 simulací. První dojmy potvrzují, že Buds4 Pro sedí v uších o něco lépe a bezpečněji než předchůdci. Zvukově je klíčová změna v širším basovém měniči (11mm woofer s o 20 % větší efektivní plochou) a vylepšeném výškovém měniči (5,5mm planární). Společně podporují 24bitový/96kHz Hi-Fi zvuk přes proprietární kodek SSC UHQ – ale pouze s kompatibilními Samsung Galaxy telefony (řada S26, S25, S24, Z Fold/Flip). S iPhony a ostatními Android telefony fungují přes AAC/SBC. Bluetooth upgradoval na verzi 6.1 (z 5.4 u Buds3 Pro). Co říkají první recenze What Hi-Fi? hodnotí zvuk 4/5 a funkce 5/5. Recenzent popisuje zvuk jako čistý, organizovaný a svižný – v detailech a čistotě jasný krok vpřed oproti Buds3 Pro. S aktivovaným SSC UHQ kodekem přes Galaxy S25 se zvuk výrazně zpřesní – basy jsou kontrolovanější, středy detailnější. Ale: bez Samsung telefonu plný potenciál nevytěžíte. What Hi-Fi? také konstatuje, že Sony WF-1000XM6 jsou stále dynamicky a rytmicky lepší, a AirPods Pro 3 mají o trochu výraznější dynamické kontrasty. V čistotě a prostorovosti ale Buds4 Pro AirPods překonávají. CNET uděluje 8,8/10 a Editors‘ Choice. Recenzent chválí vylepšený design, lepší zvukovou čistotu a rozšíření basů, a především špičkovou kvalitu hovorů i v náročných podmínkách (déšť, vítr, rušná ulice). Transparentní režim hodnotí jako „jeden z nejlepších na trhu, na úrovni Apple“. Noise cancelling je silný, ale stále o krok za Applem, Bose a Sony. Hlavní výtka: výdrž baterie se nezlepšila – 6 hodin se zapnutým ANC (AirPods Pro 3 nabízejí 8 hodin). Také proprietární koncovky neumožňují použít náhradní špunty od jiných výrobců. KOUPIT GALAXY BUDS4 PRO Buds4 vs. Buds4 Pro: který model vybrat Galaxy Buds4 za 4 399 Kč jsou pecky (open-fit design bez silikonových špuntů) s jednopásmovým 11mm reproduktorem, ANC, adaptivním ekvalizérem a odolností IP54. Výdrž: 5 hodin s ANC, celkem 24 hodin s pouzdrem. Hodí se pro ty, kdo nemají rádi uzavřený pocit špuntů v uších a chtějí komfort na celý den. Galaxy Buds4 Pro za 6 199 Kč jsou špunty se silikonovými koncovkami, dvoupásmovým reproduktorem (woofer + planární měnič), pokročilejším ANC s detekcí hlasu a sirén, Super Clear Call pro hovory a odolností IP57 (ponoření do vody na 30 minut). Výdrž: 6 hodin s ANC, celkem 26 hodin. Navíc nabízejí bezdrátové nabíjení pouzdra. Stručně: pokud chcete nejlepší zvuk a ANC, volba je Pro. Pokud preferujete otevřenější design a nižší cenu, postačí základní Buds4. Obojí podporuje gesta hlavou (přikývnutí přijme hovor, zavrtění odmítne), hlasové ovládání bez probuzení a hands-free přístup k AI asistentům (Bixby, Gemini, Perplexity) na Galaxy telefonech. Klíčové specifikace v přehledu Galaxy Buds4 Galaxy Buds4 Pro Typ Pecky (open-fit) Špunty (in-ear) Reproduktor 1pásmový 11mm 2pásmový (11mm woofer + 5,5mm tweeter) ANC Ano + adaptivní EQ Ano + adaptivní ANC/EQ + detekce hlasu a sirén Výdrž (ANC zap.) 5 h / celkem 24 h 6 h / celkem 26 h Bluetooth 6.1 6.1 Hi-Fi audio 24bit (se Samsung zařízením) 24bit/96kHz SSC UHQ (se Samsung zařízením) Odolnost IP54 IP57 (ponoření do 1 m / 30 min) Bezdrátové nabíjení Ne Ano Barvy Černá, bílá Černá, bílá, Pink Gold (exkl. samsung.cz) Cena 4 399 Kč 6 199 Kč Kde a za kolik Galaxy Buds4 i Buds4 Pro jsou k dispozici na Alze – předobjednávky běží do 10. března, oficiální prodej startuje 11. března. Při nákupu společně s Galaxy S26 můžete sluchátka přidat s 10% slevou přímo v košíku. Se slevovým kódem SAMSUNGSLEVA30 navíc dostanete 30 % na další příslušenství Samsung. Za recenzi (min. 250 znaků) po registraci na novysamsung.cz lze získat jeden ze tří exkluzivních obalů – do vyčerpání zásob. Doprava je u obou modelů zdarma. Verdikt: pro koho mají smysl Galaxy Buds4 Pro jsou jasná volba pro majitele Galaxy telefonů – SSC UHQ kodek výrazně zvyšuje kvalitu zvuku a integrace do ekosystému (automatické přepínání, Now Bar, AI asistenti) je skvělá. What Hi-Fi? i CNET se shodují: zvukově jsou to nejlepší Samsung sluchátka v historii. Ale pokud nemáte Galaxy telefon, přijdete o Hi-Fi kodek a některé funkce – a v takovém případě stojí za zvážení Sony WF-1000XM6 (lepší ANC a dynamika) nebo AirPods Pro 3 pro uživatele iPhonu (lepší výdrž). KOUPIT GALAXY BUDS4 NA ALZE Jaká sluchátka aktuálně používáte – a zvažujete přechod na Buds4 Pro? 