Samsung Galaxy Buds3 FE míří do Česka. Mají prémiový design a AI funkce

Samsung začíná v Česku prodávat bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3 FE za 3 699 Kč
Novinka přináší aktivní potlačení hluku a 11mm měniče pro lepší basy
Sluchátka podporují AI funkce včetně Tlumočníka a nabídnou až 30 hodin výdrže

Adam Kurfürst
Publikováno: 19.8.2025 10:00

Samsung oficiálně uvedl na český trh bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3 FE. Za dle mého nešťastně zvolených 3 699 Kč dostanete moderní TWS sluchátka s aktivním potlačením hluku a podporou umělé inteligence Galaxy AI. V prodeji budou od 4. září ve dvou barevných variantách – černé a šedé.

Design inspirovaný dražšími Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3 FE se designově hlásí k vyšší řadě Galaxy Buds3 Pro. Sluchátka mají matný dvoubarevný povrch s poloprůhlednými prvky, který působí moderně a minimalisticky. Každé sluchátko váží pouhých 5 gramů, dobíjecí pouzdro pak 41,8 gramů. Rozměry sluchátek činí 18 × 21,1 × 33,8 mm.

Samsung vsadil na ergonomické provedení se špunty, které zajišťují pohodlné nošení i při delším poslechu. Sluchátka disponují certifikací IP54, takže odolají prachu a stříkající vodě – ideální pro sportovní aktivity nebo deštivé počasí.

Větší měniče a aktivní potlačení hluku

Oproti předchozímu modelu Galaxy Buds FE dostala novinka větší 11mm dynamické měniče, které zajišťují plnější zvuk s hlubšími basy a jasnějšími výškami. Samsung implementoval aktivní potlačení vnějšího hluku (ANC), které účinně odfiltruje rušivé zvuky z okolí. K dispozici je také režim Okolní zvuk pro situace, kdy potřebujete vnímat své okolí.

Pro telefonní hovory využívají sluchátka technologii Crystal Clear Call se třemi mikrofony. Speciálně trénovaný model strojového učení zvýrazňuje váš hlas a odděluje ho od hlučného pozadí. Mikrofony jsou navíc optimálně natočené k ústům pro lepší snímání zvuku.

Podpora Galaxy AI a chytré funkce

Galaxy Buds3 FE podporují funkce umělé inteligence Galaxy AI, které budou zdarma dostupné do konce roku 2025. Mezi hlavní AI funkce patří Tlumočník pro simultánní překlad při konverzaci v cizím jazyce. Bohužel čeština zatím mezi podporovanými jazyky není.

Sluchátka nabízejí dotykové ovládání – dotykem dvěma prsty měníte nastavení, přejetím ovládáte hlasitost. Funkce Auto Switch automaticky přepíná mezi spárovanými zařízeními Galaxy podle toho, kde právě přehráváte obsah. Po aktivaci hlasového asistenta můžete ovládat telefon pouze hlasem, zatímco zůstává v kapse.

Výdrž až 30 hodin s pouzdrem

Sluchátka samotná vydrží na jedno nabití až 8,5 hodiny přehrávání s vypnutým ANC, případně 6 hodin se zapnutým potlačením hluku. S dobíjecím pouzdrem se celková výdrž prodlužuje na 30 hodin bez ANC, respektive 24 hodin s aktivním potlačením hluku. Pro telefonní hovory Samsung udává výdrž 4 hodiny, s pouzdrem pak 18 hodin.

Baterie ve sluchátkách má kapacitu 53 mAh, v dobíjecím pouzdru pak 515 mAh. Pro připojení využívají sluchátka Bluetooth 5.4 s podporou kodeků SSC (Samsung Seamless Codec), AAC a SBC.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Buds3 FE budou v Česku dostupné od 4. září za doporučenou cenu 3 699 Kč. Tady nastává ten problém, jelikož základní Galaxy Buds3 už v Česku koupíte s cenou pod dva tisíce a Galaxy Buds3 Pro mají nejlevnější nabídku těsně pod hranicí 3 tisíc. Je tedy těžké odhadnout, na koho přesně Samsung s novým modelem cílí.

Plánujete si pořídit nová sluchátka Galaxy Buds3 FE?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Bezdrátová sluchátka
česko
Samsung
sluchátka