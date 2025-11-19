Sluchátka Galaxy Buds3 jsou za super cenu! Nestojí ani 2 tisíce, lákají na Galaxy AI a fajn zvuk Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Buds3 zlevnila z původních 4 490 Kč na pouhých 1 797 Kč Jde o pecková sluchátka s 11mm měničem, Galaxy AI funkcemi, IP57 certifikací a až 30 hodinami výdrže Problém? U mnoha lidí vypadávají při cvičení, izolace hluku je nulová a chybí multipoint připojení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy Buds3 jsou neobvyklá sluchátka. Přišla v červenci 2024 za 4 490 Kč jako pecková alternativa ke špuntům Buds2 Pro, tedy sluchátka bez gumových nástavců, která nesedí v ušním kanálu. Po roce a půl se cena na Heurece propadla na 1 797 Kč. Je to skvělá nabídka, nebo signál problémů? Co jsou Galaxy Buds3 a jak se liší Galaxy AI funguje jen se Samsung zařízeními Výdrž baterie je skvělá, IP57 certifikace také Hlavní problém: padnutí je loterií Nulová izolace hluku – to je vlastnost, ne chyba Sleva na 1 797 Kč má smysl, pokud sednou Co jsou Galaxy Buds3 a jak se liší Samsung Galaxy Buds3 jsou open-back (pecková) bezdrátová sluchátka s designem inspirovaným Apple AirPods. Na rozdíl od Buds2 Pro (nebo Buds3 Pro) nejdou do ušního kanálu a nemají silikonové nástavce. Prostě sedí ve vnější části ucha, což znamená nulovou izolaci hluku z principu. Výhoda? Pohodlí při dlouhém nošení. Nevytváří pocit ucpaných uší, slyšíte okolí, uši vás po hodině nebolí. Nevýhoda? Neslyšíte basy tak plně, okolní hluk proniká dovnitř a při hlučném prostředí (metro, vlak, hlasitá kavárna) budete muset zvyšovat hlasitost na maximum. Nabízejí 11mm reproduktor s vylepšenou membránou, 24bitový zvuk s vysokým rozlišením, adaptivní ekvalizér využívající Galaxy AI, aktivní potlačení hluku (ANC) – které ale u pecek nemůže fungovat stejně dobře jako u šputnů – a režim Ambient pro ještě lepší vnímání okolí. Galaxy AI funguje jen se Samsung zařízeními Hlavní lákadlo Galaxy Buds3 je integrace Galaxy AI. To zahrnuje překladač v reálném čase (obousměrný překlad rovnou do uší, ale čeština zatím chybí), adaptivní ekvalizér, který automaticky upravuje zvuk podle typu obsahu, a 360 Audio prostorový zvuk, který sleduje pohyb hlavy. Problém je, že tyto funkce fungují plnohodnotně jen s kompatibilními Samsung Galaxy zařízeními. Pokud máte iPhone nebo jiný Android telefon, přijdete o překladač, adaptivní funkce a 360 Audio. Zůstanou vám základní sluchátka s průměrným zvukem a ovládáním. Dále chybí multipoint připojení – nemůžete být připojeni k PC a telefonu současně. To levnější konkurence za poloviční cenu zvládá. Samsung evidentně chce držet uživatele v ekosystému Galaxy produktů. Výdrž baterie je skvělá, IP57 certifikace také Pozitivní zprávy: baterie vydrží až 30 hodin s pouzdrem (samotná sluchátka kolem 5-6 hodin). Nabíjení je přes USB-C i bezdrátově. Certifikace IP57 znamená ochranu proti prachu a ponoření do vody až 1 metr na 30 minut. To je lepší než u většiny konkurenčních sluchátek. Kvalita hovorů je slušná díky pěti integrovaným mikrofonům se všesměrovým snímáním. V klidném prostředí je hlas čistý, v hlučném prostředí se mikrofony snaží filtrovat okolní zvuky. Hlavní problém: padnutí je loterií Tady začíná největší kámen úrazu Galaxy Buds3. Uživatelské recenze na Redditu jasně ukazují, že padnutí je extrémně individuální. Pokud sluchátka sedí, jsou skvělá. Pokud ne, vypadávají. Jeden recenzent píše: „Nikdy mi nevypadnou a sedí perfektně, jen mi bolí zadní strana ucha po dlouhém nošení." Jiný reportuje: „Sedí jen v pravém uchu, z levého vypadávají při chůzi, natož při cvičení. Vrátil jsem je a vrátil se k Buds2 Pro." Pokud máte menší uši nebo málo výrazný tvar vnější části ucha, pravděpodobně budete mít problém. Pokud máte tvar ucha podobný těm, kterým sedí Apple AirPods, máte větší šanci na úspěch. Nulová izolace hluku – to je vlastnost, ne chyba Open-back design znamená, že sluchátka vůbec neizolují vnější hluk. To není chyba – je to záměr. Pokud chcete slyšet dopravu při běhání, kolegy v kanceláři nebo oznámení v obchodě, open-back sluchátka jsou ideální. Ale pokud chcete izolaci v hlučném prostředí (metro, vlak, letadlo, hlasitá posilovna), Galaxy Buds3 nejsou správná volba. ANC u open-back sluchátek funguje výrazně hůř než u in-ear modelů – prostě proto, že mezi sluchátkem a uchem je vzduch, kterým zvuk proniká. Recenzenti potvrzují: „ANC je lepší než u Buds Live, ale pořád nesrovnatelně horší než u Buds2 Pro." Sleva na 1 797 Kč má smysl, pokud sednou Pokles z 4 490 na 1 797 Kč je dramatická sleva 60 %. Za tu cenu jsou Galaxy Buds3 zajímavá nabídka – pokud víte, do čeho jdete. Za původní cenu 4 490 Kč byly předražené. Za 1 797 Kč jsou rozumně oceněné. Problém je, že nemůžete vědět, jestli vám budou sedět, dokud si je nevyzkoušíte. Pokud kupujete online, počítejte s tím, že možná budete muset využít 14denní lhůtu na vrácení. Pokud máte možnost si je někde vyzkoušet fyzicky (v obchodě nebo od známého), určitě to udělejte. Preferujete open-back sluchátka, nebo in-ear pecky s izolací? akce Samsung Samsung Galaxy Buds 3 slevy sluchátka