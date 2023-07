Sluchátka Galaxy Buds2 Pro mají několik nových funkcí

Pomohou hlavně těm, kteří mají problémy se sluchem

Samsung představil sluchátka Galaxy Buds2 Pro už loni v srpnu a pomalu vyhlížíme další generaci. To ale neznamená, že by na ně jihokorejský výrobce zanevřel, právě naopak. Do sluchátek nyní míří aktualizace, která přináší poměrně klíčové novinky. Pojďme se na ně společně podívat.

Aktualizace byla zpočátku dostupná pouze v Jižní Koreji a nyní šíří i do Evropy. S novou verzí firmwaru R510XXU0AWF4 přichází řada klíčových změn a funkcí, která pomáhá lidem s mírnou až středně těžkou ztrátou sluchu. Jedním z nejzajímavějších prvků aktualizace je funkce zvaná “Sharpen call sound”, díky které se mohou uživatelé lépe soustředit na konverzaci a porozumět řeči svých protějšků, což je klíčové zejména v rušných prostorech.

Další významnou inovací je přidání funkce “Extra-high ambient volume”, která ještě více zvýrazní zvuky ve vašem okolí, pokud budete mít zapnutý transparentní režim. V podstatě může jít o náhradu naslouchátka, na výběr bude nově až z pěti úrovní hlasitosti. Tuto funkci testoval ve svých laboratořích nejen Samsung, ale také na jedné z univerzit v Iowě. Zkoušky potvrzují, že sluchátka Galaxy Buds2 Pro mohou výrazně zlepšit vnímání řeči u lidí, kteří mají problémy se sluchem. V neposlední řadě se zlepšila také celková spolehlivost a stabilita sluchátek.

