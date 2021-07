Únik odhalil, v čem nová Galaxy Buds 2 doženou Apple AirPods

Už jen pár dní nás dělí od okamžiku, kdy Samsung v rámci další produktové prezentace ukáže nová Galaxy zařízení. Očekáváme telefony, hodinky a také sluchátka. Audio segment mají reprezentovat Galaxy Buds2, o kterých už toho hodně prozradily dosavadní úniky. Téměř s jistotou víme o designu, barvách a několika parametrech. A teď se přímo kvůli zásahu korejské firmy objevil další, který mimo jiné prozrazuje jednu technickou zajímavost. Stejně jako AirPods od Applu mají nová Samsung sluchátka zvládat ANC (aktivní potlačení hluku) v případě, kdy je použito jen jedno sluchátko.

Moderní bezdrátová sluchátka využívají detekci nasazení, díky které mohou některé funkce či reakce limitovat či přepínat. Několik modelů dřívějších Samsung sluchátek má pochopitelně ANC (a to velmi dobré), nicméně funguje jen při nasazení obou špuntů. To by se mělo s Galaxy Buds2 změnit. Zdrojem této informace je přímo kód aplikace Galaxy Wearable, kterou korejská firma před příchodem nového produktu připravila.

Mimo zmíněný pokrok se podařilo v aplikaci najít i několik dalších novinek. Jednou z nich je žlutá barva sluchátek, kterou jsme doposud neviděli. Mezi další technické změny pak patří například možnost vypínání jednotlivých gest pro ovládání nebo odstranění dvou volitelných úrovní u ANC. Nějaké změny ještě mohou v aplikaci nastat. Stejně tak je pravděpodobné, že se, stejně jako dříve, dostanou nové funkce i do starších modelů Galaxy sluchátek.

Máte sluchátka s ANC? Jak jste spokojení?

Zdroj: ThePBone