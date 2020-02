Větší baterie a dva mikrofony. Unikly specifikace sluchátek Galaxy Buds+

Podle dostupných spekulací dostane každý zákazník, který si objedná telefon Samsung Galaxy S20+ nebo Ultra, nová sluchátka Galaxy Buds+ navíc zdarma. Nová generace bezdrátových “pecek” má přitom poskytnout hned několik novinek. Pár dní před oficiálním představením telefonů se objevily specifikace sluchátek i s porovnáním se stávající verzí. Mezi zásadní rozdíly určitě patří přítomnost dvou mikrofonů namísto jednoho a také větší kapacita baterie. Ta má navíc zvládat i rychlejší nabíjení. Na uniklé specifikace sluchátek Samsung Galaxy Buds+ se můžete podívat v grafice. Jelikož obrázek odpovídá standardnímu vzhledu tiskových zpráv společnosti, bude nejspíš pravý. Není ani důvod pochybovat o uvedených parametrech.

Příjem přes dva samostatné mikrofony se projeví hlavně na zlepšení kvality zvuku při hovorech. Baterie v nových Buds+ by měla být nejen větší, ale podle všeho také rychleji nabitá. Zlepší se i to, co od sluchátek požadujeme na prvním místě – kvalita zvukového výstupu. Uniklé specifikace hovoří o tom, že Samsung Galaxy Buds+ budou mít v každém sluchátku dva dynamické reproduktory. Dočkat se máme také podpory pro přehrávání z více zdrojů a dvou nových barev. Černá a bílá zůstanou, ale namísto stříbrné a žluté přijdou modrá a červená. Rozměrově budou sluchátka úplně stejná, ale kvůli novým komponentům přibere pár celkem o 1,4 gramu. Ke zmíněným telefonům by měla být sluchátka zdarma, jinak mají stát 149 dolarů aneb cca 3 400 korun. Současná sluchátka Buds stojí cca o 450 korun méně.

Co říkáte na údajné specifikace Buds+?

Zdroj: acentral