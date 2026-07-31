Samsungu unikl design sluchátek Galaxy Buds On. Podívejte se, jak vypadají klipsová sluchátka na ucho Hlavní stránka Zprávičky Samsungu unikly ilustrace nadcházejících bezdrátových sluchátek Galaxy Buds On Snímky odhalují klipsovou konstrukci s otevřeným designem, která se cvakne zvenku na boltec místo do zvukovodu Dřívější zvěsti mířily na kostní vedení, uniklý vzhled ale ukazuje běžné otevřené měniče Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samsung se s modely rodiny Galaxy Buds dosud soustředil primárně na mainstreamový proud posluchačů. Teď nicméně jihokorejský výrobce připravuje model, jaký v jeho nabídce dosud chyběl. Web SamMobile zveřejnil uniklé ilustrace sluchátek Galaxy Buds On (popř. Galaxy Buds Able), která se místo do zvukovodu zacvaknou zvenku na ušní boltec. Uniklé snímky navíc naznačují, že se Samsung od dříve zmiňovaného kostního vedení nejspíš odklonil. Jak mají Galaxy Buds On vypadat? Ilustrace exkluzivně sdílel web SamMobile a mají pocházet přímo z jedné z aplikací Samsungu. Je z nich patrné, že půjde o sluchátka s klipsovým uchycením: zaoblený modul zamíří k ústí zvukovodu, plochý kotouček se opře zezadu o boltec a obě části spojí ohnutý oblouk kopírující tvar ucha. Na nabíjecím pouzdru je vidět stavová LED kontrolka na přední straně, samotná sluchátka se pak na snímcích ukazují v barevné a šedé variantě. Otevřenou konstrukci, kdy měnič sedí kousek před zvukovodem, místo aby ho ucpal, dnes nabízí řada značek – třeba Bose Ultra Open nebo sluchátka Soundcore pod křídly Ankeru. Její hlavní přednost? Slyšíte okolí i bez zapnutého režimu transparentnosti, což se hodí hlavně při běhu nebo jízdě na kole v provozu. Samsung by s Galaxy Buds On do tohoto specifického segmentu vstoupil vůbec poprvé. Co se stalo s kostním vedením? O připravovaných sluchátkách jsme psali už letos na jaře, kdy se jejich ikonka objevila přímo v kódu One UI a mluvilo se o nich pod názvem Galaxy Buds Able. První zvěsti přitom hovořily o tom, že model s kódovým označením „Able“ vsadí na kostní vedení – tedy přenos zvuku vibracemi přes lícní kosti, díky čemuž byste hudbu slyšeli, aniž by cokoli mířilo do zvukovodu. Aktuálně uniklé ilustrace ale tuhle teorii spíš vyvracejí. Ukazují totiž běžnou otevřenou konstrukci s klasickými měniči, jaká s kostním vedením nemá nic společného. Kdy se sluchátka ukážou? Přesný termín zatím nikdo nepotvrdil. Spekuluje se ale, že by se Galaxy Buds On mohla představit po boku telefonu Galaxy S26 FE – web GSMArena míří na zářijovou akci, SamMobile mluví obecněji o druhé polovině roku. Cenu ani českou dostupnost Samsung zatím neprozradil, a protože jde teprve o únik, může se do finální podoby leccos změnit. Vyměnili byste klasické pecky za sluchátka, která se cvaknou zvenku na boltec? Zdroje: SamMobile, GSMArena Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka otevřená sluchátka Samsung Samsung Galaxy Buds sluchátka únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025