Tato sluchátka Samsung stála před rokem 6 190 Kč, teď v Česku zlevnila na ani ne polovinu! Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Buds3 Pro jsou nyní dostupné za pouhých 2 750 Kč místo původních 6190 Kč Špičková sluchátka s duálním zesilovačem a technologií 360° Audio oceníte nejen v ekosystému Samsung S AI potlačením hluku, odolností IP57 a výdrží až 30 hodin na jedno nabití jde o super poměr cena/výbava Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Sháníte prémiová bezdrátová sluchátka, ale odrazují vás vysoké ceny? Máme pro vás skvělou zprávu – Samsung Galaxy Buds3 Pro jsou nyní dostupné za pouhých 2 750 Kč. To představuje slevu 55 % oproti původní ceně 6190 Kč z loňského roku. Proč jsou Galaxy Buds3 Pro za tuto cenu naprostým hitem? Samsung Galaxy Buds3 Pro představují vrchol špuntových sluchátek, které jinak najdete pouze u podstatně dražších modelů. Srdcem je dvoupásmový reproduktor a duální zesilovač, které společně poskytují čistý zvuk s vynikajícími basy. Díky podpoře 24bitového rozlišení a vysoké kvalitě přenosu (až 96 kHz) si můžete vychutnat vaše oblíbené skladby v super kvalitě. Adaptivní potlačení hluku automaticky rozpozná okolní zvuky a upraví úroveň filtrace tak, abyste slyšeli jen to, co chcete. Technologie 360° Audio s polohovým sledováním vás pak přenese do centra hudebního dění – zvuk se pohybuje kolem vás a vytváří tak pocit, jako byste seděli v koncertním sále. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Skvělé i pro hráče a sportovce Galaxy Buds3 Pro nejsou jen pro poslech hudby – jsou to univerzální sluchátka pro každou situaci. Pro milovníky mobilních her jsou ideální díky nízkému vstupnímu zpoždění a vysoce kvalitnímu přenosu zvuku. Sportovci zase ocení odolnost IP57 proti vodě a potu, takže se nemusíte bát je vzít na běh nebo do posilovny, i když se zpotíte nebo vás zastihne lehký déšť. Díky intuitivnímu dotykovému ovládání můžete jednoduše přijímat hovory, přeskakovat skladby nebo upravovat hlasitost, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy. Výdrž, která vás nenechá ve štychu S Galaxy Buds3 Pro se nemusíte strachovat, že vám uprostřed dne dojde energie. Na jedno nabití vydrží sluchátka hrát až 6 hodin se zapnutým ANC, s nabíjecím pouzdrem pak celkově až 30 hodin. Navíc podporují rychlé i bezdrátové nabíjení, takže je můžete jednoduše dobíjet položením na bezdrátovou nabíječku nebo přes USB-C konektor. KOUPIT SAMSUNG GALAXY BUDS3 PRO Proč je tato nabídka tak výjimečná? Tato sluchátka byla při uvedení na trh v srpnu 2024 oceněna na 6190 Kč, a i dnes se v oficiální distribuci (Samsung.cz, Alza, Datart) prodávají za 5490 Kč. Aktuální cena 2 750 Kč je tedy o 55 % nižší než původní a o 50 % nižší než běžná cena v oficiálních obchodech. Je třeba zmínit, že za tuto cenu jsou k dispozici především u prodejců s neoficiální distribucí. To znamená, že v případě reklamace je musíte řešit přímo s e-shopem a ne se Samsungem. Nicméně při úspoře přes 2 700 Kč oproti oficiální distribuci je to podle nás rozumný kompromis – zvlášť když se stále bavíme o identickém, plně funkčním produktu. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si prémiová sluchátka Samsung za méně než poloviční cenu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce ANC Bezdrátová sluchátka Samsung Samsung Galaxy Buds 3 Pro slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.