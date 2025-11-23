Samsung může překvapit návratem tohoto modelu střední třídy. Víme, jak výkonný bude Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A77 se objevil v databázi benchmarku Geekbench s 10jádrovým procesorem Telefon získal 1 673 bodů v single-core a 5 597 bodů v multi-core testu Novinka využívá GPU Xclipse 940, které známe z loňského Exynosu 2400 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Po více než dvou letech od uvedení modelu Galaxy A73 5G se Samsung zřejmě chystá oživit svou řadu A7x. V databázi benchmarku Geekbench se nečekaně objevil telefon Galaxy A77 s modelovým označením SM-A776B, který naznačuje návrat této kdysi oblíbené série do portfolia jihokorejského výrobce. Návrat prémiové střední třídy po dvou letech Samsung naposledy vydal zařízení z řady A7x v roce 2022, kdy na trh přišel Galaxy A73 5G. Od té doby se zdálo, že výrobce tuto sérii definitivně opustil a soustředil se na levnější modely střední třídy a FE verze vlajek. 🚨 Wait a minute — Samsung’s A7x series is making a comeback. The A73 5G was the last device in this lineup back in 2022, but now the Samsung Galaxy A77 (SM-A776B) has appeared on Geekbench with a new Samsung SoC featuring the same GPU as the Exynos 2400 and 2400e.… pic.twitter.com/48bpIwZZSO— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 21, 2025 Podle uniklých informací dostane Galaxy A77 dosud neoznámený 10jádrový procesor Samsung Exynos s konfigurací 3 jádra na 2,78 GHz, 3 jádra na 2,30 GHz a 4 jádra na 1,82 GHz. Zajímavostí je grafický čip Samsung Xclipse 940, který známe z loňského vlajkového čipsetu Exynos 2400 používaného v řadě Galaxy S24 či letošním Galaxy S25 FE. Výkon překonává všechny ostatní modely střední třídy V benchmarku Geekbench dosáhl Galaxy A77 1 673 bodů v single-core testu a 5 597 bodů v multi-core testu. Tato čísla výrazně překonávají ostatní telefony střední třídy od Samsungu. Pro srovnání – v sobotu jsme vás informovali o uniklém testu Galaxy A57, který získal pouze 1 311 bodů v single-core a 4 347 bodů v multi-core testu. Výkonnostní rozdíl mezi Galaxy A77 a A57 tak činí přibližně 28 % v single-core a 29 % v multi-core testech. To z modelu A77 udělá jednoznačně nejvýkonnější „áčko“ v portfoliu Samsungu. Co víme o výbavě? Kromě procesoru a grafického čipu test odhalil, že Galaxy A77 poběží na Androidu 16 a bude vybaven 8 GB operační paměti. Další specifikace jako velikost displeje, kapacita baterie či senzory fotoaparátů zatím zůstávají neznámé. Prototyp Galaxy A57 prošel benchmarkem. Pravděpodobný bestseller dorazí začátkem roku 2026 Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Použití grafického čipu Xclipse 940 nicméně naznačuje, že by Galaxy A77 mohl nabídnout podporu ray tracingu a další pokročilé grafické funkce, které byly dosud vyhrazené pouze vlajkovým modelům. To by z něj udělalo zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají výkonnější telefon za rozumnou cenu. Těšíte se na návrat řady Galaxy A7x po dvou letech? Zdroje: Abhishek Yadav/X, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Geekbench Samsung Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.