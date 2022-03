Samsung Galaxy A73 přinese další pestré tapety. Tady už je stáhnete

Nedávno uvedené telefony Samsung Galaxy A53 a Galaxy A33 by měl i v našich končinách snad brzy doplnit nejsilnější letošní zástupce “áčkové” řady s označením A73. Jelikož byl přístroj uveden na jiných trzích, známe pochopitelně jeho specifikace a víme, co od něj očekávat. Mimo to jsou již ke stažení k dispozici tapety, které v sobě tento mobil ukrývá. A to jak statické, tak i ty pohyblivé, tedy dynamické.

Většinu tapet sdílí nový telefon s ostatními letošními novinkami, včetně těch ze série Galaxy M. Jde celkem o 15 položek. Přece jen se ale v balíku najdou i exkluzivní kousky. Jde o jednu klasickou a jednu dynamickou tapetu.

Samsung Galaxy A73 Live Wallpaper

Některá dostupná pozadí si můžete prohlédnout zde v galerii, ale stahování rozhodně doporučujeme provést přes odkazy od XDA Developers. Existuje balík tapet, které má Galaxy A73 společné s jinými telefony, a pak odkaz na zmíněné exkluzivní vizuály přímo pro tento mobil.

Jaké tapety se vám v mobilech nejvíc líbí?

Zdroj: XDA