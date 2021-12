Dva týdny zpět jsme mohli vidět první rendery chystané vyšší střední třídy v podobě modelu Galaxy A73. Dnes se jeden z nejpopulárnějších leakerů, @OnLeaks podělil o další a navíc přidal spoustu hardwarových specifikací. Pojďme se na to tedy mrknout.

Telefon má být dle leakera vybaven 6,7″ Full HD+ AMOLED panelem s průstřelem uprostřed, čtečkou otisků prstů pod ním a obnovovací frekvencí 90 Hz. Zde je to ale poměrně nejisté, jelikož se objevují také informace o 120Hz displeji. Na zadní straně pak nalezneme čtveřici snímačů v čele s hlavním 108Mpx snímačem. Pod kapotou by měl tikat čipset Qualcomm Snapdragon 750G s 8 GB RAM a 128GB úložištěm, a těšit se můžeme také na Android 12, který bude na telefonu předinstalovaný.

Samsung is all set to bring in Samsung Galaxy A73 Leak 2021, upcoming. Before the smartphone hits the market, @Zoutons in collaboration with @OnLeaks has brought you the first look. Checkout the article- https://t.co/t5wvgB11XX

#Collaboration pic.twitter.com/P8RadlyDkz

— Zoutons (@Zoutons) December 2, 2021