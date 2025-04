One UI 7 pro levnější Samsungy se blíží. Beta aktualizaci dostává oblíbený model střední třídy

České zastoupení Samsung minulý měsíc potvrdilo, že vysoce očekávaná nadstavba One UI 7 dorazí na první smartphony mimo letos představené modely 10. dubna. V tento den se konkrétně dočkají loňské vlajkové lodě Galaxy S24 nebo skládačky Galaxy Z Flip6 a Z Fold6. Poslední zprávy však nasvědčují tomu, že by už nemuseli čekat ani majitelé telefonů střední třídy. Beta verzi totiž nyní dostává jeden velmi populární model.

One UI 7 pro Samsung Galaxy A55

Z Jižní Koreje přichází informace o tom, že se uživatelům telefonu Samsung Galaxy A55 objevila možnost aktualizace na One UI 7, která současně upgraduje operační systém na Android 15. Server GSMArena poznamenává, že update pravděpodobně dostávají pouze klienti tamního operátora SK Telecom. Jak ale uvádí portál Sammobile, v příštích několika dnech by beta aktualizace mohla dorazit také do dalších zemí světa, jako jsou Spojené státy, Velká Británie či Indie.

Česko se bohužel nenachází na seznamu zemí, kde Samsung oficiálně nabízí svůj beta program. Jediná možnost, jak se k novým verzím systému dostat před jejich standardním uvolněním, je manuální instalace (flash).

Nová nadstavba přináší novinky i lepší optimalizaci

One UI 7 je mnohými považováno za revoluční nadstavbu. Kromě řady designových změn a citelně lepší optimalizace oproti předešlým verzím přináší také řadu zajímavých funkcí, jako je třeba Now Bar, jenž zobrazuje na zamykací obrazovce aktuálně probíhající události (např. běžící stopky).

Bližším detailům týkajícím se toho, kdy jednotlivá zařízení Samsungu obdrží One UI 7, jsme se věnovali v samostatném článku. V půlce dubna by se například měli dočkat majitelé tabletů řady Galaxy Tab S10.

Jakou zkušenost máte s řadou Galaxy A od Samsungu?

Zdroje: Samsung Community, GSMArena, Sammobile