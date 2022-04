Mrkněte na první snímky a specifikace Galaxy A54 5G

Jihokorejský Samsung představil za poslední rok hned tři telefony Galaxy A5x 5G. Před rokem přišel na trh populární model Galaxy A52 5G, aby jej v létě vystřídal Galaxy A52s a nyní také Galaxy A53 5G. Ten je sice na trhu pouze několik dní, ale už nyní si můžeme prohlédnout jeho potenciálního nástupce.

První rendery Galaxy A54 5G jsou venku

Web LetsGoDigital, který se zabývá všemi možnými rendery připravovaných telefonů totiž nyní zveřejnil koncept modelu Samsung Galaxy A54 5G. Hned při prvním pohledu na tento telefon nás zaujaly tenké rámečky a lehce zakřivené okraje. Samozřejmě nechybí průstřel uprostřed displeje.

Samsung Galaxy A54 5G Trailer – Symmetrical Bezel

Kromě renderů jsme se dočkali také specifikací, které jsou sice jen natipované, ale minulost nám říká, že se zas tak často tento web neplete. Na zadní straně bychom se měli dočkat čtyř fotoaparátů v čele s 64Mpx hlavním snímače, 12Mpx ultraširokým objektivem a dvěma 5Mpx snímači.

Displej by měl mít velikost 6,5palce a samozřejmě bude typu Super AMOLED. Rozlišení zůstane stejné, tedy Full HD+, stejně tak jako 120Hz obnovovací frekvence. Výdrž by pak měla dostat na starost 5000mAh baterie. Do představení samozřejmě ještě zbývá spousta času, takže se mohou tyto specifikace lišit.

Jak se vám líbí rendery Galaxy A54 5G?

Zdroj: gizmochina.com