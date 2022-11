O nástupci populárního telefonu Galaxy A53 se hovoří už několik měsíců a vypadá to, že je konečně za rohem. Dle několika zdrojů a čínských certifikací by se měl zanedlouho v Číně představit telefon Galaxy A54 5G, který by měl svou výbavou spadat opět do kategorie vyšší střední třídy. Nyní jsme se o něm dozvěděli hned několik zajímavých informací.

Samsung označuje Galaxy A54 5G jako SM-A5460 a výpis z certifikace prozrazuje, že bude mít 25W nabíjení. To by znamenalo, že novinka nenabídne oproti aktuální generaci žádný pokrok v tomto ohledu. Výdrž má pak dostat na starost 5100mAh baterie a na zadní straně prý nalezneme hlavní 50Mpx snímač, 5Mpx ultraširoký a 5Mpx makro.

Hovoří se také o tom, že by Samsung mohl prodloužit podporu telefonů vyšší střední třídy až na čtyři roky, což by znamenalo, že by se Galaxy A54 5G dostal i Android 17. Tedy samozřejmě za předpokladu, že z výrobní linky vyjede s Androidem 13. K jeho představení má přitom dojít už v lednu příštího roku.

Jak se těšíte na novou střední třídu od Samsungu?

Zdroj: gizmochina.com