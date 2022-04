Testujeme Samsung Galaxy A53. Co o něm chcete vědět?

Do redakce nám na testování dorazil jeden z nejzajímavějších letošních zástupců “áčkové” řady Samsung telefonů, model Galaxy A53 5G. Nedávno představený pokračovatel úspěšné série mobilů střední třídy opět slibuje sympatický poměr ceny a výkonu, nadstandardní fotografování, velmi kvalitní displej či dvoudenní výdrž. Zda se podařilo všechny tyto sliby splnit, to ukáže připravovaná recenze.

Testujeme Samsung Galaxy A53

rozměry 74,8 x 159,6 x 8,1 mm, hmotnost 189 g

systém Android 12 / One UI 4.1

displej 6,5“ FHD+ Super AMOLED 120Hz Infinity-O

fotoaparáty ultraširoký 12 MPix f2.2 hlavní 64 MPix f1.8 OIS hloubkový 5 MPix f2.4 makro 5 MPix f2.4 přední 32 MPix f2.2

procesor Exynos 1200

baterie 5 000 mAh (25 W kabelové nabíjení)

