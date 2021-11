Samsung sice letos trochu netradičně aktualizoval svůj model Galaxy A52 5G v podobě modelu Galaxy A52s 5G, ovšem o plnohodnotného nástupce samozřejmě nešlo. Ten by měl přijít na začátku příštího roku v podobě Galaxy A53 5G. Leakeři nám nyní přitom poskytli velmi zajímavé informace i neoficiální rendery.

Jak je vidět na první pohled, Galaxy A53 5G bude spíš evolucí a vsadí na podobný design, ačkoliv třeba hrany mobilu jsou více ploché. Co se týče rozměrů, telefon má být 9,73 mm tlustý, což je více než má Galaxy A52(s) 5G (8,4 mm). Samsung se překvapivě zbaví také audio jacku, který se doteď nachází ve většině levnějších modelů, přičemž ostatní specifikace mají být podobné jako minulý rok. Můžeme tedy počítat se 120Hz AMOLED panelem nebo 64Mpx hlavním fotoaparátem.

Exclusive: Samsung Galaxy A53 5G leaked in 360° 5K renders with quad cameras

Jihokorejská firma dle všeho plánuje do telefonů nasadit své Exynos čipsety namísto těch od Qualcommu a na trh se telefon dostane v černé, bílé, modré a oranžové verzi. Co se týče ceny, ta by měla zůstat podobná, za telefon bychom tedy měli zaplatit přibližně 11 000 Kč.

Jak se na Samsung Galaxy A53 5G těšíte vy?

