Kolik má stát Galaxy A52, nová Samsung vábnička ze střední třídy?

Samsung by měl během několika týdnů uvést na evropský trh nové telefony Galaxy A52 a A72. Tedy nové nástupce velmi populárních mobilů střední třídy A51 a A71. Podle několika celosvětových statistik prodejnosti jde vlastně o nejoblíbenější telefony této korejské firmy. Je tedy logické, že řadoví následovníci poutají celkem hodně pozornosti. Výrobce už na telefony postupně láká a dočkali jsme se již několika úniků specifikací. V jednom z posledních je hlavním tématem cena modelu Samsung Galaxy A52.

Nové žhavé želízko v ohni telefonů střední třídy by mělo v Evropě stát 349 a 449 eur, v přepočtu tedy cca 8 690 a 11 550 korun. První cena by měla patřit 4G variantě, která nabídne například 6.5palcový 60Hz displej, procesor Snapdragon 720G, 8 GB RAM, 128 GB úložiště a 4500mAh baterii s podporou 25W nabíjení. Dražší varianta má mít drtivou většinu parametrů stejnou, jen díky procesoru Snapdragon 750G také 5G konektivitu. Jak moc se cena obou variant Samsung Galaxy A52 setkává s realitou, to se pravděpodobně dozvíme během března.

Co říkáte na současné modely A51 a A71?

Zdroj: acentral