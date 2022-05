Samsung Galaxy A51 patřil k vůbec nejprodávanějším mobilům jihokorejského giganta. Nabízel totiž solidní displej, výkon, ale třeba i na svou třídu slušné foťáky. Právě jemu vděčí Galaxy A52, potažmo Galaxy A53 za to, kolik se jich prodá. A nyní tento mobil dostává Android 12 s nadstavbou One UI 4.1.

Samsung Galaxy A51 dostává Android 12 s One UI 4.1

Aktualizace se momentálně šíří v Africe a Saúdské Arábii, ale jak bývá zvykem, nemělo by trvat dlouho, než se dostane i k nám do Evropy. Při představování telefonu se nechal Samsung slyšet, že chce do Galaxy A51 dodávat minimálně dvě aktualizace ročně, což je zatím dodržováno. Momentálně telefon běží na One UI 3.0, které je založené na Androidu 11, původně byl přitom mobil spuštěn s Androidem 10.

Samsung Galaxy A51 review

Můžeme počítat také s novými záplatami zabezpečení nebo typickými novinkami, mezi které patří dynamické barvy, nové widgety nebo vylepšenou kontrolu soukromí. Pokud tedy telefon máte, zkuste aktualizaci zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Dostal už váš mobil One UI 4.1?

Zdroj: GSMArena