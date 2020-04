Samsung Galaxy A40 dostává Android 10 konečně i v České republice

Společnost Samsung se v posledních třech měsících enormně snaží o to, aby na nejnovějším Androidu běželo pokud možno co nejvíce zařízení. Nového prostředí One UI 2.0 se dočkala řada Galaxy M, Galaxy A, Galaxy S a Galaxy Note. A dnes je konečně dostupný Android 10 také pro Samsung Galaxy A40 v České republice.

Aktualizace nese označení A405FNXXU3BTB8 a má velikost 1698,94 MB. Kromě nového Androidu můžeme počítat také s březnovými bezpečnostními záplatami. Co se týče novinek, můžeme počítat s většinou funkcí, které známe z One UI 2.0. Zmínit můžeme tmavý režim, nová gesta, plynulejší animace, nové emoji a nové ikonky.

Aktualizaci můžete stáhnout OTA (bezdrátově) na vašem telefonu tak, že přejdete do Nastavení > Aktualizace softwaru a poté klepněte na Stáhnout a nainstalovat. Pokud jste aktualizaci ještě neobdrželi, zkuste vyčkat do zítřka. Občas trvá, než se dostane ke všem uživatelům.

Máte již Android 10 na Galaxy A40?

Zdroj: vlastní