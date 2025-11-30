Samsung Galaxy A37 se objevil v Geekbench. Záznam prozradil některé specifikace Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A37 se objevil v databázi benchmarku Geekbench s procesorem Exynos 1480 Testovaný kus disponoval 6 GB RAM a běžel na Androidu 16 V benchmarku dosáhl 1 158 bodů v single-core a 3 401 bodů v multi-core testu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Dříve v tomto měsíci jsme vás informovali o tom, že Samsung pracuje na nástupci oblíbeného modelu Galaxy A36. Firmware telefonu Galaxy A37 byl tehdy spatřen na testovacích serverech výrobce, ale nebyly prozrazeny žádné konkrétní specifikace. Nyní se novinka s označením SM-A376B objevila v databázi benchmarku Geekbench, díky čemuž známe první detaily o její výbavě. Exynos 1480 místo Snapdragonu Zatímco letošní Galaxy A36 spoléhá na čipset Snapdragon 6 Gen 3, jeho nástupce dostane procesor Samsung Exynos 1480. Testovaný prototyp disponoval 6 GB operační paměti a běžel na Androidu 16. Dá se očekávat, že Samsung nabídne i další paměťové konfigurace, podobně jako tomu je u současného modelu. V benchmarku Geekbench dosáhl Galaxy A37 1 158 bodů v single-core a 3 401 bodů v multi-core testu. Pro srovnání – Galaxy A36 se Snapdragonem 6 Gen 3 v naší recenzi získal 1 007 bodů v single-core a 2 917 bodů v multi-core. Nástupce by tedy měl nabídnout zhruba 15% nárůst výkonu v jednojádrovém a téměř 17% zlepšení ve vícejádrovém testu. Samsung pracuje na celé nové generaci střední třídy Galaxy A37 není jediným připravovaným modelem střední třídy. V databázi Geekbench se nedávno objevily také prototypy Galaxy A57 a překvapivě i Galaxy A77, který by znamenal návrat řady A7x po více než dvou letech. Zatímco Galaxy A57 dosáhl 1 311 bodů v single-core testu, Galaxy A77 s dosud neoznámeným čipsetem získal 1 673 bodů – to je výrazně více než u ostatních jihokorejských modelů střední třídy. Další specifikace Galaxy A37, jako je velikost displeje, kapacita baterie nebo fotoaparáty, zatím zůstávají neznámé. Vzhledem k tomu, že letošní Galaxy A36 dorazil na trh v březnu, dá se očekávat, že nástupce bude představen v podobném období. Co říkáte na výkon Galaxy A37? Zdroje: Geekbench, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Geekbench Samsung Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.