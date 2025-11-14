Střední třída pro příští rok je už v přípravě: Samsung chystá Galaxy A37 Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A37 byl spatřen na testovacím serveru výrobce pod označením A376U Letošní Galaxy A36 dorazil teprve v březnu a nyní stojí od 5 242 Kč Zatím není jasné, jaké vylepšení přinese nástupce populárního modelu střední třídy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Přestože Samsung Galaxy A36 dorazil na český trh teprve v březnu společně s modely A26 a A56, jihokorejský výrobce už pracuje na jeho nástupci. Galaxy A37 s označením A376U byl nyní spatřen na testovacím serveru Samsungu, jak informoval na sociální síti X uživatel Akhilesh Kumar. Co přinese Galaxy A37? O specifikacích chystaného Galaxy A37 zatím nemáme žádné konkrétní informace. Můžeme předpokládat, že Samsung zachová osvědčený 6,7″ AMOLED displej a velmi pravděpodobně vylepší procesor či fotovýbavu. Vzhledem ke konzervativnějšímu přístupu jihokorejského výrobce bych například příliš nepočítal se zvýšením rychlosti nabíjení, jelikož tento upgrade po letech přinesl letošní Galaxy A36. Po vzoru čínských modelů bych ale možná doufal v nasazení větší baterie. Samsung’s next A-series phone Galaxy A37 (A376U) has been spotted on Samsung’s test server! 👀Build info: A376USQU0AYK3/A376UOYN0AYK3/A376USQU0AYK3Previously, the Galaxy A57 was spotted — the A-series lineup is heating up! 🔥#Samsung #GalaxyA37 #GalaxyA57 #GalaxyAseries pic.twitter.com/j1Bu3NKqSW— Akhilesh Kumar (@Koram_Akhilesh) November 12, 2025 Akhilesh Kumar v příspěvku na X poznamenal, že kromě Galaxy A37 byl na testovacím serveru už dříve spatřen také Galaxy A57. To naznačuje, že Samsung intenzivně pracuje na nové generaci telefonů střední třídy pro rok 2026. Co nabízí současný Galaxy A36? Letošní Galaxy A36 představuje solidní telefon střední třídy, který se v Česku aktuálně prodává od 5 242 Kč. Disponuje 6,7″ Super AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou tiká procesor Snapdragon 6 Gen 3, který doprovází 6 nebo 8 GB operační paměti a 128 nebo 256 GB úložiště. Samsung Galaxy A36 Fotovýbavu tvoří 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx makro kamera. Přední 12Mpx fotoaparát podporuje nahrávání HDR videa. Telefon pohání 5000mAh baterie s podporou 45W rychlého nabíjení a nechybí ani certifikace IP67 proti prachu a vodě. Samsung u modelu garantuje 6 velkých aktualizací systému a stejně dlouhou bezpečnostní podporu. Těšíte se na novou generaci telefonů Galaxy A? Zdroje: X/@Koram_Akhilesh, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Střední třída Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.