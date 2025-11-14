TOPlist

Střední třída pro příští rok je už v přípravě: Samsung chystá Galaxy A37

  • Samsung Galaxy A37 byl spatřen na testovacím serveru výrobce pod označením A376U
  • Letošní Galaxy A36 dorazil teprve v březnu a nyní stojí od 5 242 Kč
  • Zatím není jasné, jaké vylepšení přinese nástupce populárního modelu střední třídy

Adam Kurfürst
14.11.2025 12:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy a36 predni a zadni strana oficialni s awesome intelligence

Přestože Samsung Galaxy A36 dorazil na český trh teprve v březnu společně s modely A26 a A56, jihokorejský výrobce už pracuje na jeho nástupci. Galaxy A37 s označením A376U byl nyní spatřen na testovacím serveru Samsungu, jak informoval na sociální síti X uživatel Akhilesh Kumar.

Co přinese Galaxy A37?

O specifikacích chystaného Galaxy A37 zatím nemáme žádné konkrétní informace. Můžeme předpokládat, že Samsung zachová osvědčený 6,7″ AMOLED displej a velmi pravděpodobně vylepší procesor či fotovýbavu. Vzhledem ke konzervativnějšímu přístupu jihokorejského výrobce bych například příliš nepočítal se zvýšením rychlosti nabíjení, jelikož tento upgrade po letech přinesl letošní Galaxy A36. Po vzoru čínských modelů bych ale možná doufal v nasazení větší baterie.

Akhilesh Kumar v příspěvku na X poznamenal, že kromě Galaxy A37 byl na testovacím serveru už dříve spatřen také Galaxy A57. To naznačuje, že Samsung intenzivně pracuje na nové generaci telefonů střední třídy pro rok 2026.

Co nabízí současný Galaxy A36?

Letošní Galaxy A36 představuje solidní telefon střední třídy, který se v Česku aktuálně prodává od 5 242 Kč. Disponuje 6,7″ Super AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou tiká procesor Snapdragon 6 Gen 3, který doprovází 6 nebo 8 GB operační paměti a 128 nebo 256 GB úložiště.

galaxy a36 kvetina
Samsung Galaxy A36

Fotovýbavu tvoří 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx makro kamera. Přední 12Mpx fotoaparát podporuje nahrávání HDR videa. Telefon pohání 5000mAh baterie s podporou 45W rychlého nabíjení a nechybí ani certifikace IP67 proti prachu a vodě. Samsung u modelu garantuje 6 velkých aktualizací systému a stejně dlouhou bezpečnostní podporu.

Těšíte se na novou generaci telefonů Galaxy A?

Zdroje: X/@Koram_Akhilesh, GSMArena

