Nástupce bestselleru od Samsungu se již rýsuje, jaký bude?

Samsung Galaxy A35 je připravovaný nástupce bestselleru od Samsungu.

O nadcházející novince pozvolna prosakují informace o výbavě a dočkali jsme se i prvních renderů.

Samsung Galaxy A35 zajisté nebude mít lehký úděl. Jeho předchůdce v podobě Galaxy A34 5G je globálně velmi oblíbený model a na našem trhu dokonce dlouhodobě patří mezi nejprodávanější modely tohoto jihokorejského giganta. S jakou novinka vytáhne do konkurenčního boje nám nově naznačily první rendery a také některé uniklé specifikace.

Design téměř beze změn?

Jak se zdá, novinku od současné generace patrně rozpozná jen zkušenější uživatel. Nástupce bestselleru od Samsungu má totiž designem zapadnout mezi ostatní telefony značky pro rok 2024 a tak nabídne čistý design s ostře řezanými liniemi. V praxi to však znamená, že novinka bude vypadat jako Galaxy A34 5G se sploštělými bočními rámečky. Jednou z mála výraznějších změn pak patrně bude umístění selfie kamerky do průstřelu namísto kapkovitého výřezu. Rozměry telefonu by měly činit 161,6 x 77,9 x 8,2 mm.

Ani v oblasti hardwarové výbavy se však, minimálně prozatím, nečekají žádné drastické změny. Zachován má být 6,6″ SuperAMOLED se 120Hz obnovovací frekvencí a FullHD+ rozlišením. Na zádech se pak má nacházet 50MPx primární fotoaparát s OIS v doprovodu 8MPx širokoúhlého fotoaparátu a 2MPx makra. Baterie má mít kapacitu 5 000 mAh s podporou 25W nabíjení. O použitém čipsetu zatím nepadlo ani slovo, dle zvyklostí Samsungu by ale asi nebylo od věci čekat něco ve stylu čipsetu dříve použitého ve vyšších řadách. Mohl by to být například Exynos 1380 nebo některý z čipsetů od MediaTeku navazující na Dimmensity 1080 v letošním Galaxy A34.

Jaké novinky by nástupce bestselleru od Samsungu měl nabídnout aby navázal na úspěch svého předchůdce?

Zdroj: GSMArena.com