Je to jen pár dní, co jsme vám psali o tom, že Samsung chystá nástupce svého populárního modelu Galaxy A52. Nyní to však vypadá, že se nových verzí dočkají i další zástupci. Na internet totiž unikl model Galaxy A33 5G.

Samsung Galaxy A33 5G nedostane audio jack ani slot na microSD

Samsung nabízí dvě verze svého Galaxy A32 – jeden s podporou 5G sítí a druhý bez, ovšem s lepším displejem i hlavním fotoaparátem. Samsung Galaxy A33 5G před několika hodinami prošel na FCC, který nám odhalil několik specifikací. Telefon se označuje jako SM-A336B a nabídne baterii s kapacitou 5 000mAh, která bude podporovat 25W nabíjení. Zajímavostí je, že dle FCC nedostane tento model audio jack ani slot na microSD karty.

Telefon by měl rovněž dostat 6,4″ AMOLED displej a k představení má dojít ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. Bohužel jsme se nedozvěděli žádné informace o ceně a třeba použitém čipsetu. Každopádně jihokorejská firma zbrojí a zaútočí na střední třídu hned s několika novými telefony v kratším časovém horizontu.

Jak se těšíte na telefon Galaxy A33?

Zdroj: GSMArena