Kromě vlajkové řady Galaxy S23 chystá Samsung v brzké době představit nové zástupce střední třídy Galaxy A. Nyní se v benchmarku Geekbench objevil další z nich, konkrétně model Galaxy A24.

Samsung Galaxy A24 s označením SM-A245F by měl dostat čipset MediaTek Helio G99. Nahradí tak Snapdragon 680, který tiká v aktuální Galaxy A23, pokud je řeč o 4G variantě. V benchmarku si na jedno jádro vysloužil telefon skóre 561 bodů, ve vícejádrovém testu pak dosáhl na 1943 bodů. Nutno zmínit, že v tomto případě mu dopomáhala operační paměť o velikosti 4 GB. Je jasné, že už z výroby bude mít telefon operační systém Android 13.

Co se týče dalších specifikací, počítat prý můžeme s 50Mpx hlavním foťákem a 13Mpx selfie kamerkou. Výdrž dostane na starost 5000mAh baterie s podporou 25W nabíjení a jako první by se měl tento kousek podívat do Indie. Je tedy otázkou, zda se jej vůbec dočkáme v Evropě.

Měli jste někdy telefon z řady Galaxy A?

Zdroj: GSMArena